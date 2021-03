vor 36 Min.

Viele Gewinner, zwei Verlierer

Besonders glücklich war am Abend des Hamburg-Spiels der Ulmer Andreas Obst

Von Pit Meier

Mit Ausnahme von zwei Spielern waren sie alle rundum glücklich bei Ratiopharm Ulm nach dem sicheren 89:76-Sieg gegen die Hamburger Towers in der Basketball-Bundesliga: Christoph Philipps musste wegen Adduktorenproblemen passen und Patrick Heckmann wurde überhaupt nicht eingesetzt. Sein Trainer Jaka Lakovic versicherte aber in der Pressekonferenz ungefragt, dass Heckmann ungeachtet der Rotation in diesem einen Spiel ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft ist.

Ganz besonders wichtig war an diesem Abend Andreas Obst. Auf das Konto des deutschen Nationalspielers gingen drei Dreier und insgesamt 20 Punkte ohne einen einzigen Fehlwurf aus dem Feld. Besonders sehenswert war diese Szene mit der Pausensirene: Obst schleudert den Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung des Hamburger Korbs, über das Brett fällt das Spielgerät zur Ulmer 49:38-Führung durch den Ring. Außerdem gab es zwei weitere Gewinner des Hamburg-Spiels. John Petrucelli stand nach seiner Rückenverletzung erstmals in diesem Jahr wieder auf dem Feld und das lange erwartete Comeback verlief durchaus erfolgreich. Neuzugang Cameron Clark machte sogar sein erstes Spiel nach fast einem Jahr Pause und auch das sah sehr danach aus, als könne er der Mannschaft in den kommenden Wochen helfen. Vier Punkte bei allerdings auch sieben Würfen aus dem Feld, drei Rebounds und eine direkte Korbvorlage gingen auf das Konto des vollbärtigen Amerikaners.

Es war der vierte Sieg der Ulmer in Folge – gegen eine Mannschaft aus dem vorderen Mittelfeld der Liga. Gegen die Spitzenteams war es oft eng, gewonnen hat Ulm noch gegen keines von ihnen. Am Sonntag (18 Uhr) bietet sich in der Ratiopharm-Arena gegen Alba Berlin die nächste Gelegenheit dazu.

