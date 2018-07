Viele Medaillen und eine Verletzung

18.07.2018

Mehrkampf-Traum der Mädchen platzt

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verließen die Ulmer Nachwuchs-Mehrkämpfer der Altersklasse U18 die Landesmeisterschaften in Weingarten. Mit fünf Titeln und einer Silbermedaille räumten sie zwar den Großteil der möglichen Platzierungen und des Edelmetalls ab. Doch eine Verletzung der bis dahin stärksten Athletin Kathrin Baur ließ die Träume der Mädchen des SSV Ulm 1846 auf die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft in Wesel platzen.

Noch im Vierkampf am ersten Tag hatten Baur, Carolin Bender und Kim Gaupp mit 8369 Punkten und mehr als 600 Zählern Vorsprung auf die LG Tuttlingen-Fridingen den Titel geholt. Baur, nach dem ersten Tag Fünfte, verletzte sich nach guten 5,09 Meter im Weitsprung bei einem weiteren Versuch so schlimm, dass sie den Wettkampf beenden musste. Bender mit 4401 und Gaupp mit 4285 Punkten konnten zwar mit ihren Bestleistungen zusammen mit Laura Gläser auch noch den Mannschaftstitel im Siebenkampf ins Ziel retten. Doch mit 12640 Punkten fehlten dann Baurs Zähler zu den erhofften 13000, die für die deutsche Meisterschaft Ende August in Wesel nötig gewesen wären.

Beste Athletin des Kreises war mit jeweils vierten Plätzen im Vier- und Siebenkampf Kugel-Spezialistin Annika Schepers, die mit 4691 Punkten ihre Qualifikation im Siebenkampf bestätigte.

Ebenfalls schon qualifiziert war bei der männlichen U18 der Ulmer Philipp Kelterer. Der 17-Jährige konnte seine Leistung aus dem Vorkampf bestätigen und holte sich mit 3287 Punkten souverän den Titel im Fünfkampf. Auch das Team mit Kelterer, David Stancin und Tim Schütz lag deutlich vorn.

Am zweiten Tag ließ Kelterer dann aber im Zehnkampf vor allem über die 110 Meter Hürden zu viele Punkte liegen, um seinem wurfstarken Konkurrenten Tom Bichsel aus Radolfzell wirklich Paroli bieten zu können. In einem spannenden 1500-Meter-Rennen nahm Kelterer dann Bichsel zwar mit 4:37,09 Minuten noch einmal 28 Sekunden ab. Doch am Ende fehlten zum zweiten Titel mit 6209 Zählern winzige drei Pünktchen.

Ein kleiner Trost war es immerhin für die Ulmer Mehrkämpfer, dass es auch im Zehnkampfteam für Kelterer an der Seite von Stancin und Schütz zu einem souveränen Sieg vor der TuS Lörrach-Stetten reichte. (chu)

