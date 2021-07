Viele Punkte und ein Sonnenstich

Im Mehrkampf wächst etwas heran

Die baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Weingarten waren die erste große Bewährungsprobe für den Nachwuchs des SSV Ulm 1846. Dabei dominierten die U20-Frauen von Cheftrainer Veit Rauscher mit Gold für Carolin Bender und Silber für Marie Jung den Vierkampf eindeutig.

Bender glänzte mit tollen Sprintleistungen von 14,35 Sekunden über 100 Meter Hürden sowie 24,50 über 200 Meter. Jung erreichte mit 1,76 Meter im Hochsprung viele Punkte und die Qualifikation für die deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock Ende Juli. Gemeinsam mit Johanna Haas, der Vierten der Gesamtwertung, gab es dann auch Gold in der Mannschaftswertung. Allerdings konnte Marie Jung mit Anzeichen eines Sonnenstichs am zweiten Tag nicht mehr antreten, sodass die Mannschaft des SSV Ulm 1846 auf dem Weg zum württembergischen Rekord im Siebenkampf platzte.

Carolin Bender setzte in Weingarten ihren Weg zur Bestleistung aber unbeirrt fort, lief zum Abschluss noch tolle 2:24,46 Minuten über 800 Meter und verpasste am Ende mit 4910 Punkten den Sieg im Siebenkampf nur knapp um zehn Zähler.

Einen starken fünften Rang im Zehnkampf der Altersklasse U20 erreichte Max Baur. Unter anderem 1,92 Meter im Hochsprung und 50,82 Meter mit dem Speer verhalfen ihm zu starken 6341 Punkten und damit zur Qualifikation für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften.

Wacker schlugen sich die U18-Starter, die seit gerade mal vier Wochen wieder zurück im normalen Training auf der Bahn sind. Dana Aehle, Melike Simsek und Sheila Bischof holten sich als Team Silber im Siebenkampf und Bronze im Vierkampf. Dana Aehle erreichte als Vierte des Siebenkampfes mit 4392 Punkten das beste Ergebnis. Die U18-Jungs des SSV Ulm 1846 erreichten mit Yanic Türkis, Artur Rodrigues und Philip Hagemeyer den vierten Rang mit der Vierkampf-Mannschaft. Rodrigues lief dabei mit 11,35 Sekunden ganz nahe an die Qualifikationsnorm für Rostock heran. (chu)