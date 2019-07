vor 37 Min.

Vier Titel für zwei Vöhringer

Ritter und Aubele feiern Doppelsiege

Die Leichtathleten des SC Vöhringen brachten von den Allgäuer Meisterschaften in Marktoberdorf fünf Titel und viele weitere Podestplätze mit nach Hause.

Gleich über jeweils zwei Titel durften sich Fabian Ritter und Maximilian Aubele freuen. Bei der männlichen Jugend U20 sprintete Ritter über 200 Meter in 24,37 Sekunden auf den ersten Platz. Knapp 40 Minuten später folgte der nächste Sieg über 400 Meter in 53,79 Sekunden. Aubele wurde bei den Männern Allgäuer Meister über die 100 (12,08 Sekunden) und 200 Meter (24,50). Jan Engelhard wurde über 100 Meter Dritter in 12,34 Sekunden und Zweiter über 200 Meter in 24,81. Im 3000-Meter-Lauf der Männer belegte Klaus Zehnder den zweiten Platz. Die Uhr blieb für ihn bei 11:47,78 Minuten stehen.

Jessica Beyermann, Sarah Fackler und Christine Schaule freuten sich jeweils über persönliche Bestleistungen über 100 Meter. Fackler wurde mit 13,26 Sekunden Zweite vor Beyermann (13,31). Schaule belegte mit 13,77 Sekunden den sechsten Platz. Eine weitere Bestleistung erzielte Beyermann als Siegerin über die 200 Meter in 27,07 Sekunden. Auf Platz vier landete Schaule (28,57). Zum Abschluss der Veranstaltung bewies Fackler ihr Stehvermögen über die Stadionrunde. Mit guten 63,50 Sekunden sicherte sie sich den Allgäuer Vize-Titel über die 400 Meter.

Bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften holten die Vöhringer zweimal Gold und zweimal Silber. In der Altersklasse W50 konnte Birgit Bergmann beim Hammerwurf ihre guten Trainingsleistungen zwar nicht ganz abrufen. Mit 36,25 Meter reichte es dennoch zum Titel. Der ist eine gute Basis für die weitere Vorbereitung auf ihren Saisonhöhepunkt, die deutschen Seniorenmeisterschaften in Leinefelde. Zwei Altersklassen höher startete Irene Schwägerl und erkämpfte sich ebenfalls den Meistertitel im Hammerwurf mit 28,55 Meter. Zwei bayerische Vizetitel für den SCV holte Sigrid Balser in der Altersklasse W45. Sie warf ihren Diskus auf gute 30,22 Meter und der Hammer landete bei 27,40 Meter. Wurftrainer Gerhard Fesenmayer belegte in der Klasse M50 im Hammerwurf den vierten Platz (32,70 Meter). (az)

