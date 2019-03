18.03.2019

Vöhringen bricht am Ende ein

Auf eine gute erste Halbzeit folgt gegen Söflingen eine schlechte zweite

Auf eine starke erste Halbzeit der Vöhringer Landesliga-Handballer folgte im Derby gegen die Reserve der TSG Söflingen eine miserable zweite und am Ende stand eine überraschende 26:31 (16:13)-Niederlage.

Die Vöhringer führten vor der Pause mit vier Toren (12:8) und sie lagen auch nach knapp 38 Minuten noch mit 20:17 vorn. Doch die Abwehr stand nicht gut und hinzu kam jetzt auch noch eine mangelhafte Chancenverwertung. Lediglich Jonas Hildebrand bewies mit seinen sechs Treffern Konsequenz. David Schuler erzielte beim 22:21 eine Viertelstunde vor der Schlusssirene die letzte Führung für die Hausherren. Nach dem Ausgleich durch Söflingens Patrick Klöffel lief der Ball in der Schlussviertelstunde nur noch in den Reihen der Söflinger und die Vöhringer entsprechend hinterher. Gäste Trainer Philipp Eberhard schwärmte: „Wir haben niemals aufgegeben, die Ruhe bewahrt und an uns geglaubt.“ (rfu)

Beste Vöhringer Werfer: Hildebrand (6), Beljic (5/4).

