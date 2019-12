02.12.2019

Vöhringen verpasst die Überraschung

Handballer drehen Rückstand

Mit der SG Herbrechtingen-Bolheim trafen die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen auf den erwartet schweren Gegner und retteten letztlich mit einer beispielhaften Aufholjagd nach einem Fünf-Tore-Rückstand (15:20 in der 37. Minute) noch einen Punkt. 28:28 stand es am Ende der Begegnung in Herbrechtingen.

Von Beginn an konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen, über das 6:6 durch Alexander Henze (11. Minute) gelang Vöhringens Youngster Thilo Brugger mit seinem dritten Treffer nach 18 Minuten beim 10:10 erneut der Ausgleich. Eine Überzahl nutzten die Gastgeber, um vom 12:11 auf 15:11 davonzuziehen. Besonders ärgerlich aus Vöhringer Sicht war vier Sekunden vor der Halbzeitpause der Gegentreffer zum 16:13-Zwischenstand aus Sicht der Gastgeber.

Der mit acht Toren beste SCV-Werfer, Rechtsaußen Kevin Jähn, hielt sein Team weiter im Spiel. Die Anschlusstreffer zum 19:20 (42.) durch Beljic und 23:24 (50.) durch Möller spiegelten den Kampfgeist des SCV wider. Als Lukas Koßbiehl fünf Minuten vor Schluss erneut auf 25:26 verkürzte, schien die Sensation nahe. Istoc und Möller gelang sogar der 27:27-Ausgleich, der eingewechselte Joker Igor Mihali schien mit dem dritten Vöhringer Tor in Folge zum 28:27 wenige Sekunden vor Schluss das Spiel sogar zugunsten des SCV entschieden zu haben, doch die Hausherren glichen postwendend zum 28:28-Endstand aus. (rfu)

Beste Vöhringer Werfer: Jähn (8), Koßbiehl (5).

