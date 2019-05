16.05.2019

Vöhringer mit mehreren Podiumsplätzen

Svenja Pfetsch startet ins EM-Jahr

Hinter den Vöhringer Läufern liegt ein ereignisreiches Wochenende. Bei Wettkämpfen in Donauwörth und Pliezhausen erzielten einige von ihnen gute Resultate. Ein besonderes Augenmerk lag auf Svenja Pfetsch, die mit der U20-Nationalmannschaft ins EM-Jahr startete. Der Lauf in Pliezhausen war der erste Qualifikationswettkampf für die U20-EM in Schweden. Im ersten Lauf knackte die DLV-Staffel mit Svenja Pfetsch, Antonia Dellert (LG Seligenstadt), Cynthia Kwofie (ASV Köln) und Skadi Schier (LC Cottbus) die Qualifikationsnorm von 45,70 Sekunden in 45,31 Sekunden klar. Aufgrund von leichten muskulären Problemen hat Pfetsch auf den zweiten Lauf aber verzichtet.

In Pliezhausen gingen beim internationalen Läufermeeting außerdem die Vöhringer Nachwuchstalente Annika Karg, Amilie Rattinger und Nico Gaupp in der Jugend sowie Fabian Ritter in der Männerklasse an den Start. Annika Karg wurde nach 2:40,40 Minuten Zwölfte in der weiblichen Jugend U16, Amilie Rattinger wurde Zweite in der U14 (2:42,44 Minuten). Beide liefen zwei Runden über insgesamt 800 Meter. 1000 Meter betrug die Strecke, die Nico Gaupp in der U14 zurücklegte. Er wurde schließlich Sechster nach 3:37,20 Minuten. Fabian Ritter ging in der Männerklasse über 600 Meter an den Start und überquerte die Ziellinie nach 1:27,80 Minuten – Platz zwei lautete sein Resultat.

Beim Sprintmeeting in Donauwörth starteten die Vöhringerinnen Nadine Brutscher, Sarah Fackler und Christine Schaule in der Frauenklasse über 100 und 200 Meter. Sarah Fackler wurde mit 13,58 Sekunden über 100 Meter Dritte, im 200-Meter-Rennen wurde sie Erste (27,80 Sekunden). Nadine Brutscher belegte über 100 Meter mit 13,63 Sekunden den vierten Platz und über 200 Meter mit 27,99 Sekunden den zweiten Platz. Für Christine Schaule war es der erste Wettkampf nach einer längeren Verletzungspause. Sie lief die 100 Meter in 14,48 Sekunden (Platz sechs) und die 200 Meter in 29,73 Sekunden (Platz sieben). (az)

