Vöhringer verhindern drohendes Debakel Lokalsport

Personell stark geschwächter SCVschlägt sich in Steinheim noch recht wacker

Bei der klaren 31:38 (14:18)-Niederlage bei Tabellennachbar TV Steinheim haben die Vöhringer Handballer mit einem stark ausgedünnten Kader noch eine gute Leistung abgeliefert. Neben den Langzeitverletzten fehlten diesmal noch Anselm Walker, Felix Hermann und Axel Thurnhofer, dafür war André Möller nach seiner Sperre wieder einsatzberechtigt.

Die Gastgeber warfen schnell den Turbo an und zogen ihr gefürchtetes Tempospiel auf. Aufgrund schwacher Abschlüsse und technischer Fehler geriet der SCV erst mit 2:7 und dann sogar mit 3:11 in Rückstand (11.). Das drohende Debakel verhinderte das Team von Trainer Stefan Schramm dank strukturierterer Aktionen, dazu stabilisierten die Routiniers Henze und Möller zusehends die Abwehr. Torhüter Martin Stetter parierte glänzend die Rückraumwürfe und war gleich bei drei Gegenstößen in Serie zur Stelle, dennoch ging Steinheim mit 18:14 in die Pause.

Mit zwei Treffern zum 19:22 (40.) ließ André Möller den SCV wieder hoffen und als er sowie der stark aufspielende Kreisläufer Lukas Koßbiehl die Anschlusstreffer zum 23:24 erzielten, sehnte der mitgereiste Vöhringer Anhang schon die Wende herbei, doch der TSV Steinheim hatte die besseren Wechseloptionen und setzte schließlich seine Paradedisziplin hohes Tempospiel in der Schlussphase zum ungefährdeten 38:31-Heimerfolg effektiv um.

Beste SCV-Werfer: Möller (7), Koßbiehl (6), Jähn (6), Henze (5). (rfu)

