01.12.2018

Vöhringer vor Derby gegen Biberach Lokalsport

Wiedersehen für Stefan Beljic

Mit dem heutigen Derby gegen den Tabellennachbarn TG Biberach im heimischen Karl-Eychmüller-Sportpark beginnen für die Vöhringer Landesligahandballer um 19.30 Uhr die Wochen der Wahrheit. Denn die danach folgenden beiden Auswärtsspiele am 8. Dezember beim TV Steinheim/Albuch und die Woche darauf beim aktuellen Tabellenzweiten TV Reichenbach (Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr) werden richtig schwierig, da alle genannten Teams im Tableau vor dem SC Vöhringen rangieren. Abschließend bietet sich den Vöhringern dann am 22. Dezember vor heimischem Publikum gegen HT Uhingen-Holzhausen letztmals die Chance, mit einem doppelten Punktgewinn in die Spielpause um den Jahreswechsel zu gehen.

Für SCV-Neuzugang Stefan Beljic bedeutet das heutige Derby zugleich ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mitspielern, mit denen er ja in der abgelaufenen Saison lange um die Meisterschaft spielte.

Bei Beljics neuem Verein sieht dessen Kapitän Alexander Henze derzeit allerdings ein großes Problem: „Für einen Heimsieg müssen endlich alle erkennen, dass sich Erfolg nur über ein selbstloseres Zusammenspiel im Team einstellt und sportlicher Erfolg zwangsläufig zu mehr Spaß am Spiel führt. Ansonsten versinken wir vollends im Niemandsland der Landesliga.“ (rfu)

