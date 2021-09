Volleyball

vor 49 Min.

Volleyball: Darum wird in Neu-Ulm dieses Jahr Champions League gespielt

Plus Der deutsche Rekordmeister VfB Friedrichshafen bringt internationales Flair in die Ratiopharm-Arena. Das sind die Gegner in der Volleyball-Champions-League.

Von Stephan Schöttl

„Es hätte uns schlimmer treffen können“, meinte Mark Lebedew, Trainer des Vollyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen, nach der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Die „Häfler“, die bekanntlich alle ihre Heimspiele in der Saison 2021/2022 in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena austragen, treffen in der europäischen Königsklasse auf Jastrzebski Wegiel ( Polen), Knack Roeselare (Belgien) und einen Qualifikanten, der noch nicht bekannt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen