16.07.2018

Vor jedem Spiel gibt es eine Gedenkminute Lokalsport

Der neue Turnierchef erledigt seine Aufgabe souverän. Was der Ausrichter mit den Einnahmen vor hat

Als hätte er nie etwas anderes gemacht – ganz souverän überstand Edin Mandzukic die ersten beiden Spieltage beim Fußballturnier um den Pokal der Städte Ulm und Neu-Ulm. „Klar war ich am Anfang aufgeregt, das ist dann aber schnell verflogen“, gestand der neue Turnierchef gestern auf der Anlage des SC Unterweiler. Nach dem Tod von Franz Häußler hat nach 26 Jahren ein neuer Mann das Kommando bei der Traditionsveranstaltung übernommen. „Ich habe viele Glückwünsche der Mannschaften bekommen“, erzählte Mandzukic weiter. Vor jedem Spiel bittet er zu einer Gedenkminute für seinen Vorgänger und hat sogar ein Foto von Häußler auf dem Schreibtisch stehen. Häußler war übrigens noch dafür verantwortlich, dass der SC Unterweiler den Zuschlag für die Ausrichtung der 49. Auflage bekommen hat.

Abteilungsleiter Bernd Loser nennt die Beweggründe für die Bewerbung: „Mal kein Jubiläum, unser Vereinsheim braucht ein neues Dach.“ Die Einnahmen sollen in die Baumaßnahme fließen. „Die haben sich ganz viel Mühe gegeben und ein schönes Ambiente geschaffen“, lobt Mandzukic die Verantwortlichen in Unterweiler. Allerdings war der Zuschauerzuspruch gestern und vorgestern witterungsbedingt stark ausbaufähig.

Rein sportlich blieben die Überraschungen am Wochenende noch aus. In fast schon freundschaftlicher Atmosphäre setzten sich ausschließlich die jeweils favorisierten Teams durch. Der Bezirksliga-Titelfavorit Türkspor Neu-Ulm hielt sich in seiner Partie gegen die letztjährige B-Donau-Schießbude von Leoes de Ulm auffällig zurück und machte es beim 4:0 durchaus gnädig. Nicht so zimperlich war mit der SSG Ulm ein anderer Bezirksligist. Die Ulmer kanzelten den Gastgeber aus Unterweiler mit 8:0 ebenso ab, wie Croatia Ulm beim 8:1 den SV Ljiljan Ulm. Trotzdem versprach Mandzukic, der aus Bosnien stammt und beim SV Ljiljan in der Vorstandschaft sitzt, am Abend den Kroaten im WM-Finale die Daumen zu drücken.

Während sich Burlafingen gegen Söflingen noch strecken musste, brannte in den Spielen Offenhausen gegen Ermingen (3:0), Thalfingen gegen Esperia Neu-Ulm (3:0) und Gerlenhofen gegen Srbija Ulm (6:2) überhaupt nichts an. Knapp war es dafür in einem weiteren Nachbarschaftsduell. In der Partie TSV Einsingen gegen den SV Eggingen (0:1) war mit Heiko Ziegler ein ehemaliger Illertisser Regionalligaspieler erfolgreich.

Am Dienstagabend geht es dann ab 18 Uhr in Unterweiler weiter mit vier weiteren Vorrundenspielen. Die Ergebnisse vom Samstag und Sonntag:

SC Unterweiler – SSG Ulm 1:8, ESC Ulm – SC Lehr 2:1.

VfB Ulm – SV Mähringen 2:2, Türkspor Neu-Ulm – Leoes de Ulm 4:0.

TSG Söflingen – FC Burlafingen 1:2, TSV Einsingen – SV Eggingen 0:1.

Croatia Ulm – Ljiljan Ulm 8:0, Birumut Ulm – SV Jungingen 2:3.

VfL Ulm – TV Wiblingen 3:1, SV Offenhausen – RSV Ermingen 3:0.

SV Thalfingen – Esperia Neu-Ulm 3:0, FV Gerlenhofen – Srbija Ulm 6:2. (jürs)

