vor 28 Min.

Vorverkauf gestartet

Pokalfinale wieder in Neu-Ulm

Die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ist auch im kommenden Jahr wieder Schauplatz des Deutschen Tischtennis-Pokals. 2020 findet er zum fünften Mal an der Donau statt, wo seit neuestem dank des TTC Neu-Ulm Erstliga-Tischtennis gespielt hat. Der Vorverkauf für das Finale am 4. Januar 2020 ist am Donnerstag gestartet.

Die Frage lautet dann: Wer folgt auf die TTF Liebherr Ochsenhausen? Im vergangenen Jahr hatten die Oberschwaben die Dominanz von Borussia Düsseldorf durchbrochen und sich mit einem 3:1 gegen den SV Werder Bremen vor der Rekordkulisse von mehr als 4000 Zuschauern die Trophäe geschnappt. Lokalmatador Ochsenhausen gehört auch 2020 zu den heißen Anwärtern auf den Pokal, sieht sich aber starker Konkurrenz gegenüber. Borussia Düsseldorf hat sich in diesem Jahr noch breiter aufgestellt und will zurück auf den Thron, der 1. FC Saarbrücken TT hat mit zwei 3:0-Siegen in der Liga seine Titelambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Und dann wäre da ja auch noch der TTC Neu-Ulm: Der ambitionierte Neuling der Bundesliga wird alles daran setzen, beim Final-Four-Turnier vor heimischer Kulisse dabei zu sein – was in seiner Premieren-Saison natürlich schwierig werden dürfte. (az)

