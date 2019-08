00:03 Uhr

WFV-Pokal kommt in Fahrt

Der TSV Neu-Ulm (in Blau, hier Oliver Schlotter), ist im WFV-Pokal schon eine Runde weiter. Er gewann gegen die SF Dorfmerkingen.

Buch und Türkspor Neu-Ulm mit vermeintlich leichten Aufgaben

Der TSV Neu-Ulm hat die erste Runde im WFV-Pokal mit Bravour und einem 2:1 gegen den Oberligaaufsteiger Dorfmerkingen überstanden (wir berichteten). Das Team trifft in Runde zwei auf den Sieger der Partie zwischen dem TSV Bad Boll und Normania Gmünd.

Am Samstag sind die drei weiteren Bezirksvertreter an der Reihe. Trainer Harry Haug und steht mit seiner Mannschaft eine weite Fahrt auf die Zollernalb zum FC Stetten/Salmendingen bevor (Anpfiff um 15.30 Uhr). Der A-Kreisligist ist in etwa auf halbem Weg zwischen Engstingen und Burladingen beheimatet. Haug kann den Gegner nicht einschätzen: „Völlig unbekannt, das wird sicher nicht leicht.“ Als Landesligist ist er sich seiner Favoritenrolle bewusst.

Türkspor Neu-Ulm hat ebenfalls eine unbekannte Hürde zu überwinden. Der Bezirkspokalsieger und Landesligaaufsteiger reist am Abend (18 Uhr) in den Norden der württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Dort trifft das Team von Ünal Demirkiran auf den TV Zazenhausen.

Deutlich schwieriger könnte es für den TSV Blaustein II werden. Er ist gegen den Landesligaaufsteiger SV Mietingen (15.30 Uhr) in der Rolle des Underdogs.

Ein Fauxpas ist dem Vernehmen nach den Blausteiner Verantwortlichen unterlaufen. Trotz ihres Abstiegs aus der Landesliga wäre die erste Blausteiner Mannschaft im Verbandspokal startberechtigt gewesen. Die rechtzeitige Meldung für den Wettbewerb wurde aber wohl versäumt. (jürs)

