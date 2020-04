vor 34 Min.

Wappen als Schutz

Eine Laichinger Firma näht Masken aus Basketball- und Devils-Trikots

Wenn Fans wegen Corona die Trikots ihrer Lieblingsteams schon nicht im Stadion oder der Arena tragen können, so können sie das nun immerhin vor dem Mund tun – als Masken. Zumindest gilt das derzeit für Anhänger der Ulmer Basketballer und der Devils Ulm/ Neu-Ulm. Der Sportartikel-Hersteller S.Cool Sports in Laichingen fertigt aus den Trikots Mundmasken in Handarbeit an, jedes ist ein Unikat und sowohl bei den Devils auch den Basketballern so beliebt, dass beide schon Nachschub ordern mussten. Unter den Trikotstoff legen die Näher des Zulieferers eine Baumwollschicht, beides wird zusammengenäht, ist wasch- und damit wiederverwendbar.

Weil es derzeit keine Sportveranstaltungen gibt, haben die Teams auch keinen Bedarf, um sich von S.Cool Sports beliefern zu lassen. Für den Chef Horst Schöll sind die Masken aber nicht nur eine Möglichkeit, Umsatz zu machen, er sieht die Produktion auch als Beitrag in der aktuellen Zeit, wie er dem SWR verriet: „So etwas haben wir bisher noch nie gemacht, die Situation hat es aber heraufbeschworen. Es gab Anfragen und ich habe schnell reagiert, weil ich die Notwendigkeit sehe, da zu helfen.“

Die Masken gibt es bei den Basketballern und den Eishockeyspielern auf den jeweiligen Internetseiten. Aktuell sind aber alle vergriffen. Wer eine will, muss warten. Bei ihnen fließt ein Teil der Einnahmen in die kommende Saison. (gioe)

