vor 19 Min.

Was hinter Fußball alles kommt

Basketball zieht – zumindest in den Hochburgen wie Ulm.

Zuschauerzahl: Ulm unter Top Ten

Mit dieser Statistik kann Ratiopharm Ulm sehr zufrieden sein: Der Spiegel hat den Sport in Deutschland, die Mitglieder- und Zuschauerzahlen mal ganz genau unter die Lupe genommen: Lässt man Fußball außen vor, dann liegen die Ulmer Basketballer in der Besucher-Rangliste auf Platz zehn. Die ersten drei Ränge belegen mit den Berliner Eisbären (12276 im Schnitt), den Adlern Mannheim (11831) und den Kölner Haien (11729) drei Eishockeyvereine. Es folgen die Handballer des THW Kiel (10285) und dann mit Alba Berlin (9461) die erste Mannschaft aus der Basketball-Bundesliga. Ratiopharm Ulm ist mit seiner über Jahre mit 6200 Zuschauern immer ausverkauften Halle die Nummer zwei in dieser Sportart. Insgesamt taucht unter den Top Ten viermal Eishockey, viermal Handball und zweimal Basketball auf.

Wenig überraschend: In einer Gesamt-Rangliste gehen die ersten 33 Plätze an Fußballvereine, dann erst kommen die Berliner Eisbären. Aber: Insgesamt gibt es nach dieser Erhebung des Spiegels deutschlandweit aktuell 261 Sportvereine in 156 Städten, die im Schnitt pro Heimspiel mehr als 1000 Zuschauer anlocken. Davon sind nur gut ein Drittel Fußballteams. Die restlichen zwei Drittel verteilen sich auf Vereine aus den Sparten Handball, Eishockey, Basketball, American Football und Tennis. Mit Borussia Düsseldorf gibt es zudem auch ein Tischtennisteam, das mehr als 1000 Zuschauer anlockt. Davon kann man auch beim TTC Neu-Ulm nur träumen.

Weniger erfreulich ist für Basketballer die Erkenntnis aus dieser Studie, dass ihr Sport besonders in den Hochburgen wie Bamberg, Oldenburg und eben Ulm Mitglieder anzieht, aber kaum in die umliegenden Regionen ausstrahlt. (pim)

