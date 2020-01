vor 7 Min.

Weg zum Titel führt über die Elchinger

Auch die Aufgabe in Speyer ist lösbar

Fünf Spiele stehen in der regulären Saison schon auf dem Programm und schon jetzt ist klar, dass der Weg zur Meisterschaft in der Südstaffel der Pro B und wahrscheinlich auch zur Meisterschaft nur über die bärenstark besetzte Mannschaft der Elchinger Scanplus-Baskets führt. Die haben zuletzt zwölf Spiele nacheinander gewonnen und schon zwei Siege Vorsprung auf den einzigen Verfolger Würzburg, den sie zudem in den beiden direkten Duellen bezwungen haben. Die Aufgabe in Speyer am Samstag (19.30 Uhr) ist ebenfalls eine der lösbaren Art für die Mannschaft von Trainer Igor Perovic.

Allerdings müssen die Elche auf die Distanzschützen des Gegners achten. Von der Dreierlinie ist Speyer die gefährlichste Mannschaft der Südstaffel. Daryl Woodmore trifft mehr als die Hälfte seiner Würfe von draußen, Tim Schwartz 45 und Albert Kuppe immer noch 38 Prozent.

Das Spiel der Ulmer Orange-Academy gegen Baunach findet erst am 22. Februar statt. (pim/az)

