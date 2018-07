Werden diese Jungs es packen?

06.07.2018

Es geht ins Viertelfinale und ein paar Favoriten sind schon raus. Wir haben Sportler aus der Region um ihre Tipps gebeten. Eine Mannschaft haben fast alle auf dem Zettel

Von Pit Meier

Mit Spanien, Argentinien und natürlich Deutschland sind ein paar der Favoriten schon raus bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Gar nicht so leicht, sich vor den Viertelfinalspielen heute und morgen auf einen Turniersieger festzulegen. Wir haben ein paar Sportler aus der Region trotzdem um ihre Tipps gebeten und die meisten tun sich schwer. Aber Frankreich haben fast alle auf dem Zettel.

(Trainer SSV Ulm 1846 Fußball): „Ich hatte noch gar nicht so viel Zeit, diese Weltmeisterschaft zu verfolgen. Ich tippe mal trotzdem, dass es entweder Frankreich oder der Sieger aus dem Spiel Brasilien gegen Belgien packt. Müsste ich mich festlegen, dann würde ich die Franzosen nennen. Die waren schon vor dem Turnier einer meiner Topfavoriten und sie haben eine brutale Qualität in der Offensive. Ich nenne nur Kylian Mbappe, der mit seinen erst 19 Jahren schon absolute Weltklasse ist und seine fast ganze Karriere noch vor sich hat.“

(Trainer TSV Buch): „Die Engländer habe ich in jedem Fall auf dem Zettel und wenn ich gezwungen wäre, zu wetten, dann würde ich mich für sie entscheiden. Wenn England auf einmal wie gegen Kolumbien ein Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft gewinnen kann, dann ist vermutlich alles möglich. Aber im Ernst: Bei Spielen der Engländer ist ein Spirit zu spüren und mit Harry Kane haben sie den Torschützenkönig dieses Turniers.“

(Stürmer SSV Ulm 1846 Fußball und kirgisischer Nationalspieler): „Ich wette nicht, aber wenn ich es müsste, dann würde ich die Franzosen nehmen. Die donnern mit ihrer Offensivkraft erst ihren Halbfinalgegner weg, ob das nun Brasilien oder Belgien ist und das Endspiel gewinnen sie auch.“

(Abwehrspieler FV Illertissen): „Ich tippe auf ein Halbfinale Brasilien gegen Frankreich und der Sieger dieses Spiels wird auch Weltmeister. Beide Mannschaften gefallen mir einfach auch von der Spielweise her am besten, wobei das bei Brasilien gar nichts mit Neymar zu tun hat. Das ist ein toller Fußballspieler, aber die Shows, die er immer abzieht, sind einfach nur lächerlich. Die hat ein Mann seiner Klasse doch wirklich nicht nötig.“

(Spielertrainer TSV Neu-Ulm): „Ich denke, dass der Weltmeister schon im Halbfinale ermittelt wird. Ob nun Brasilien, Belgien oder Frankreich ins Endspiel kommt – gegen Schweden, England, Russland oder Kroatien sollte jede dieser Mannschaften ein Finale gewinnen. Mein heißester Tipp ist Brasilien.“

(Elchinger Basketballspieler und Fußballfan): „Ich habe schon vor diesem Turnier gesagt: Wenn Deutschland ausscheidet, dann bin ich für die Franzosen und sie sind auch mein heißester Tipp. Die haben im Achtelfinale in einem tollen Spiel Argentinien ausgeschaltet und warum sollten sie das nicht auch in einem Halbfinale gegen Brasilien schaffen? Frankreich hat einen überragenden Sturm und insgesamt eine starke Mannschaft, die auch noch recht jung ist. Die hat sicher gute Perspektiven, nicht nur bei dieser Weltmeisterschaft, sondern auch noch in den nächsten Jahren.“

