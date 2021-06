Wettkämpfe werden zu Torturen

Ulmer Läufer dennoch auf vorderen Plätzen

Die Laufnacht und Sparkassen-Gala im Regensburger Stadion war eine Leichtathletik-Veranstaltung mit Qualität und Klasse, mit tollen Leistungen und bei einem noch tolleren Wetter, wenn nur nicht die damit verbundene Hitze mit schwülwarmen Temperaturen von weit über 30 Grad gewesen wären. Sprinter und Springer stören derartige Bedingungen kaum, für die Mittel- und Langstreckenläufer waren die Wettkämpfe eine echte Tortur, die zu zahlreichen Aufgaben oder zumindest zu Leistungen weit unter dem üblichen Standard führte.

Während die Ulmer 5000-Meter-Läufer Korbinian Völkl und Nico Russ ihre Rennen vorzeitig beendeten, hatte Thorben Dietz mehr Glück. Wegen seiner starken Vorleistungen wurde er für das A-Rennen gesetzt, das erst kurz vor 21 Uhr gestartet wurde. Obwohl es immer noch sehr warm war, lief Dietz ein hervorragendes Rennen, hielt sich immer unter den Verfolgern des enteilten Simon Boch von der LG Regensburg und konnte im Finish mit 14:06,46 als Vierter seine bisherige persönliche Rekordmarke um mehrere Zehntelsekunden verbessern.

In der Gluthitze des Nachmittags erkämpfte sich auch Marie Sophie Stolte im B-Lauf der Frauen über 5000 Meter mit 18:30,68 Minuten einen vierten Rang. Tanja Majer, Achte im B-Lauf über 1500 Meter, gelang es trotz der ungünstigen äußeren Verhältnisse, sich auf jetzt 4:41,89 Minuten zu steigern.

Den U18-Sprinter Bruno Betz störte die Hitze kaum. In seinem Zeitlauf überquerte er als Erster mit 11,18 Sekunden die Ziellinie und belegte damit in der Summe aller sieben Rennen den guten vierten Rang.

Am zweiten Tag zeigte Jule Tiltscher vom SSV Ulm 1846 zwei flotte Läufe über 100 Meter Hürden der Frauen. Die im dritten Vorlauf erzielten 14,39 Sekunden reichten zum Einzug in das B-Finale, in dem sie sich nochmals auf dann 14:33 Sekunden steigerte und Platz zwei erreichte. (pok)