vor 35 Min.

Wieder muss das Doppel entscheiden

Die Spieler des TTC Neu-Ulm müssen im letzten Auswärtsspiel der Saison über die volle Länge gehen. Einer schwächelt

Der TTC Neu-Ulm hat es im letzten Auswärtsspiel der Bundesligasaison gegen den TTC Indeland Jülich noch einmal spannend gemacht. Erst das Doppel Tiago Apolonia/Gustavo Tsuboi sicherte dem Neu-Ulmer Tischtennisteam den knappen 3:2-Auswärtssieg.

Dass es gegen den TTC Indeland Jülich, der sportlich bereits vor der Begegnung als Bundesligabsteiger feststand, eng wurde, lag am Sonntagnachmittag an Abdel-Kader Salifou. Der Franzose, der bislang für den TTC Neu-UIm wichtige Spiele gewann, kam in Jülich nicht in die Gänge. Diesmal auf Nummer eins gesetzt, verlor Salifou sein erstes Spiel gegen Dennis Klein glatt mit 0:3 (14:12/11:9/11:4) und auch in seinem zweiten Spiel konnte er nicht punkten. Gegen Deni Kozul verlor der Neu-Ulmer mit 2:3 (11:4/11:13/ 5:11/12:10/7:11), auch wenn er vor allem im vierten Satz, als er vier Matchbälle von Kuzul abwehrte, phasenweise eine gute Leistung zeigte.

Die wichtigen Punkte für Neu-Ulm machten in Jülich dafür Tiago Apolonia, der Deni Kozul im Auftaktspiel mit 3:2 (12:10/5:11/ 10:12/11:1/11:9) niederkämpfte. Souverän mit 3:0 (11:7/11:7/12:10) gewann Gustavo Tsuboi, der unter der Woche in Doha gespielt hat, sein Match gegen Ewout Oostwouder. Beim Stand von 2:2 musste dann das Doppel entscheiden. Hier ließen Tiago Apolonia und Gustavo Tsuboi aber nichts mehr anbrennen. Die Neu-Ulmer besiegten Robin Devos und Evout Oostwouder souverän mit 3:0 (11:7/11:7/11:3) und damit den TTC Indeland Jülich mit 3:2.

Florian Ebner, Vorsitzender des TTC Neu-Ulm, nannte den Gewinn „ein wenig glücklich“ und wies auf das knappe Match von Tiago Apolonia hin. Insgesamt sei es ein „Arbeitssieg“ gewesen dank dessen der TTC Neu-Ulm aber einen Platz gut machte in der Bundesligatabelle und auf den achten Platz vorrückte. Mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag, 22. März, beendet der TTC Neu-Ulm die Bundesligasaison.

Themen folgen