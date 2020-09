00:01 Uhr

Wieder wartet ein Primus auf Türkspor

Beide Innenverteidiger drohen auszufallen

Den einen Tabellenführer hat Türkspor Neu-Ulm entthront, gleich wartet der neue Primus der Fußball-Verbandsliga. Nach dem 2:0-Erfolg beim bis dahin verlustpunktfreien TSV Berg gastiert der Aufsteiger am Samstag (14 Uhr) beim TSV Essingen. „Das ist wie Berg eine gute Mannschaft, die ist immer vorne mit dabei“, weiß der Neu-Ulmer Trainer Ünal Demirkiran und fügt an: „Wenn wir ein bisschen was leisten, können wir auch mal den Tabellenführer schlagen.“ Er berichtet von einer völlig anderen Intensität als noch in der Landesliga. Während dort nach einer Stunde oft schon die Entscheidung gefallen sei, dürfe man sich eine Etage höher über 90 Minuten hinweg keine Fehler erlauben. Außerdem sei die notwendige Erholungsphase zwischen den Spielen deutlich höher. Das Verletzungspech bleibt den Neu-Ulmern ohnehin treu. Vor dem Spiel in Essingen steht nun hinter dem Einsatz der beiden Innenverteidiger ein dickes Fragezeichen. Özhan Aksoy wird mit Sicherheit ausfallen und Routinier Antonio Pangallo plagt sich mit einer Muskelverletzung herum. (jürs)

Themen folgen