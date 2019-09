00:03 Uhr

Wiedergutmachung ist das Ziel

Buch muss nach der Niederlage vom Wochenende gegen Weilimdorf ran. Ein Spieler verlässt Türkspor

Von Jürgen Schuster

Durchaus machbare Aufgaben warten auf die drei württembergischen Landesligisten des Fußballbezirks am Wochenende.

Wiedergutmachung ist am Sonntag (15 Uhr) das Thema im Stuttgarter Norden. Der TSV Buch will beim TSV Weilimdorf nach der Heimniederlage gegen Geislingen wieder zurück in die Erfolgsspur. Beide Teams haben dabei eine Gemeinsamkeit: Der bisher jeweils einzige Sieg gelang beiden Teams beim SC Stammheim. Vor dem Wochenende stehen beide Mannschaften dazu mit jeweils fünf Punkten in der Tabelle eng beieinander und in bedrohlicher Nähe zur Abstiegsregion. Mit einem Auswärtsdreier könnten die Bucher nun für etwas Abstand zur Gefahrenzone sorgen, zumal in der kommenden Woche der TSV Köngen nach Buch kommt. Weil der im Moment noch ohne Sieg das Tabellenende ziert, ist spätestens dann ein Heimerfolg Pflicht.

Die einen im Aufwind, den anderen die Flügel gestutzt: Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für den TSV Neu-Ulm bei der Hausaufgabe gegen den SC Stammheim darum, nachzulegen. Der klare 3:0-Erfolg in Sontheim hat den aufkommenden Druck von Michael Schwers Mannschaft genommen. Dementsprechend groß war auch die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg bei Schwer und seinen Kickern am zurückliegenden Sonntag. Sicher nicht weniger groß ist derzeit dafür der Druck bei den Gästen. Nach der Pokalüberraschung gegen Normania Gmünd und dem Sieg gegen Sontheim setzte es für den SC die beiden Heimniederlagen gegen Buch und Weilimdorf. Eine Situation, die die Aufgabe für Neu-Ulm nicht einfacher macht. Der SC Stammheim wird sich mit allen Mitteln gegen die dritte Pleite in Folge wehren.

Die Stimmung ist prächtig, das Selbstvertrauen deutlich gestiegen. Beim überwältigenden 6:1 im Heimspiel gegen Echterdingen hat Türkspor Neu-Ulm eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Mehr als eine Handvoll hochkarätiger Torchancen nicht nur in diesem Spiel wecken beim Aufsteiger die Lust auf mehr. „Wenn wir unsere Leistung abrufen, ist das eine machbare Aufgabe“, sagt Trainer Ünal Demirkiran vor dem Gastspiel beim TSV Bad Boll am Sonntag (15 Uhr). Der liegt punktgleich einen Tabellenplatz vor dem Neu-Ulmer Aufsteiger auf Rang sechs. Noch, zumindest wenn es nach dem Türkspor Coach geht. „Das ist schon eine gute Mannschaft“, fügt er schnell noch hinzu, schließlich will er den Gegner nicht zu klein reden und weiß, dass Übermut selten guttut. Demirkiran ist sowohl als Spieler wie auch als Trainer erfahren genug, um die vorhandene Euphorie zu begrenzen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Andere Bahnen will Ahmet Kayhan künftig bespielen. Der Abwehrspieler hat sich mittlerweile Olympia Laupheim angeschlossen und hofft dort auf mehr Einsatzzeiten.

