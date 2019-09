vor 19 Min.

Wiedersehen nach fast zwei Jahrzehnten

Neu-Ulmer Trainer hat gegen Steger gespielt

Gelingt dem TTC Neu-Ulm nach seinem Erfolg über den aktuellen Tabellenzweiten Saarbrücken beim TSV Bad Königshofen am Sonntag (15 Uhr) ein weiterer Coup in der Tischtennis-Bundesliga? Trainer Chen Zhibin gibt sich wie fast immer vorsichtig: „Die Chancen stehen fifty-fifty.“

Fest steht nur: Der eben absolvierte vierte Spieltag hatte es für beide Mannschaften ziemlich in sich. Der TTC verschaffte sich mit dem fraglos überraschenden ersten Saisonsieg etwas Luft zum Tabellenende, die Unterfranken kassierten bei Werder Bremen die erste Niederlage und rutschten auf Rang vier ab.

Was freilich nicht viel heißen mag. Grenzau, Jülich und Grünwettersbach haben die Unterfranken schon bezwungen, zu Hause in der 6000-Einwohner-Kleinstadt sind sie noch ungeschlagen. Chen Zhibin wiederholt es denn auch immer wieder gerne: „Die Liga ist so ausgeglichen besetzt wie schon lange nicht mehr. Da entscheidet eben die Tagesform.“

Beispiele gibt es genug. Bremens schwedischer Vizeweltmeister Mattias Falck etwa, der in Neu-Ulm nach zwei verlorenen Einzeln ziemlich frustriert aus der Box schlich, avancierte jetzt gegen Königshofen zum Matchwinner und brachte auch Leitwolf Bastian Steger die erste Saisonniederlage bei. Wohl sind auch dessen deutlich jüngere Mitspieler in der Mannschaft der Unterfranken nicht zu unterschätzen. Aber Kilian Ort, Nationalspieler und eines der wenigen Eigengewächse der Liga, Mizuki Oizawa und Filip Zeljko sind vermutlich eher zu schlagen als der inzwischen 38-jährige Steger.

Am ehesten natürlich von Neu-Ulms Führungsspieler Tiago Apolonia, sofern es zu diesem Vergleich kommen sollte. Ganz sicher indes kommt es für Steger zu einem anderen Wiedersehen: Vor 19 Jahren bestritt er, damals noch für Borussia Düsseldorf, sein erstes Bundesliga-Einzel überhaupt. Sein Gegner: Der heutige Neu-Ulmer Trainer Chen Zhibin, damals erfolgreicher Punktesammler beim späteren Meister Grenzau. (pth)

