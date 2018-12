Wind und Regen beim Nikolauslauf

05.12.2018

Ulmer trotzen dem Wetter in Regensburg

Der Nikolauslauf in Regensburg war in diesem Jahr eine harte Angelegenheit. Doch trotz widriger äußerer Bedingungen bei 1,5 Grad über Null und teilweise stürmischem Wind, Regen und einer matschigen, aufgeweichten und mit Pfützen überzogenen Strecke, haben die zahlreichen Starter auf der 5000-Meter-Strecke nahe dem Uni-Stadion ihr Bestes gegeben.

So auch im Elitelauf über eben diese 5000 Meter, in dem Korbinian Völkl vom SSV Ulm 1846 inmitten eines illustren Spitzenfeldes einen ausgezeichneten vierten Rang erkämpfte (15:24 Minuten) und sich sogar noch klar vor dem Europameisterschaftsstarter von Berlin im Marathon, Jonas Koller (LG Telis Regensburg) platzierte. Den Lauf gewann Simon Boch, mehrfacher deutscher Langstreckenmeister in 14:48 Minuten.

Im Elitelauf der Frauen über die gleiche Distanz holte sich Lisa Fuchs vom SSV Ulm mit 18:18 Minuten den dritten Rang. Die Siegerin Miriam Dattke (Regensburg) benötigte 16:56 Minuten. Das Rennen sollte für die Ulmer Ärztin Fuchs das letzte im schwarz-weißen Dress des SSV gewesen sein. Sie verlässt sportlich gesehen die Münsterstadt und startet ab der nächsten Saison für die LG Passau, dem Verein ihres Mannes Maxim Fuchs, dem amtierenden bayerischen Marathonmeister. (pok)

