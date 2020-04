vor 36 Min.

„Wir brauchen Klarheit“

BFV-Präsident Rainer Koch wendet sich an die bayerischen Vereine und spricht auch über finanzielle Unterstützung

In einer Videoansprache hat sich der Präsident des bayerischen Fußballverbands, Rainer Koch, an die Vereine gerichtet, die derzeit nicht mehr tun können, als auf ein Signal zu warten, wann und wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht. Die Frage kann jedoch auch Koch momentan noch nicht richtig beantworten.

„Wir brauchen kurz-, mittel- und langfristig Klarheit. Die kann uns in dieser Minute niemand verschaffen – kein Arzt, keine Ärztin, kein Virologe, keine Virologin, kein Politiker und keine Politikerin“, sagte er. Dass der Spielbetrieb derzeit ausgesetzt sei, sei nicht gleichbedeutend mit einem Ende der Saison. Offenbar sind für ihn auch Geisterspiele auf Bezirksebene denkbar: „Amateurfußball ist in dieser Hinsicht völlig anders als Profifußball zu sehen. Sobald wir das unter uns geklärt haben, können wir uns mit der Frage beschäftigen, ab wann echter Ligabetrieb in den Frauen- und Männerligen wieder vorstellbar ist.“ Er warnt davor, überstürzt zu handeln: „Auch wir Fußballer sind deshalb gut beraten, uns zurückzunehmen. Wir alle haben es selbst in der Hand, niemand von Euch möchte Freunde in dieser Krise verlieren.“

Viele Vereine trifft die aktuelle Lage auch finanziell. In dem Video spricht Koch auch über finanzielle Unterstützung der Klubs und versicherte, dass der Verband eng mit der Politik zusammenarbeite, um dafür eine Lösung zu finden. An die Spielordnung möchte der Verband auch Hand anlegen und stellt vier Änderungen in Aussicht, ohne dass diese beschlossen sind: Erstens müsse das Saisonende am 30. Juni nach hinten verlegt werden, zweitens solle damit auch die Wechselperiode angepasst werden. Drittens will der Verband „die sportlichen Konsequenzen bei Insolvenzen aussetzen, wenn der Verein aufgrund von Corona zahlungsunfähig werden sollte“. Und viertens will der BFV Vereine vor Spielerwechseln gegen den Willen des Klubs schützen, nur weil ein Fußballer sechs Monate lang kein Punktspiel absolviert hat.

Für die Klubs, die sich gerade engagieren, fand Rainer Koch lobende Worte: „Was unsere Fußballvereine, deren Mitglieder, Ihr alle in den vergangenen Tagen und Wochen vor Ort Großartiges geleistet habt, verdient größten Respekt und allerhöchste Anerkennung.“ (az)

Themen folgen