00:05 Uhr

Zehnkampf: Zwei Ulmer gegen die USA

Ein Vereinskamerad testet für die WM

In Bernhausen bei Filderstadt geht am kommenden Wochenende die 26. Auflage des Thorpe-Cups über die Bühne. Bei diesem traditionsreichen Ländervergleich der Mehrkämpfer aus Deutschland und den USA wollen auch die Ulmer Florian Obst und Fynn Zenker punkten. Weltmeisterschafts-Teilnehmer Tim Nowak testet in einigen Disziplinen.

Jeweils sieben Zehnkämpfer und sieben Siebenkämpferinnen beider Nationen treten in diesem Jahr gegeneinander an, in der Mannschaftswertung berücksichtigt werden die jeweiligen Top-Fünf. Zu denen könnten in Bernhausen durchaus auch die beiden Ulmer Zehnkämpfer gehören.

Florian Obst konnte seit dem Gewinn des deutschen Meistertitels Mitte August beschwerdefrei trainieren und in allen Bereichen noch einmal zulegen. Trainer Christopher Hallmann traut ihm eine deutliche Steigerung seiner Saison-Bestleistung von 7413 Punkten zu. Sein WG-Mitbewohner und Trainingspartner Fynn Zenker ist in dieser Saison bei 7587 Punkten angekommen. Der 21-Jährige hatte jedoch im Anschluss an das Meeting in Ratingen Ende Juni mit Achillessehnen-Beschwerden zu kämpfen, ihm fehlt in vielen Disziplinen das spezifische Training. Sein Auftritt in Bernhausen wird zeigen, wie gut die technischen Abläufe noch sitzen.

Ebenfalls lange Zeit alternativ trainieren musste Tim Nowak. Nach seinem Bänderriss in der Schulter verbrachte er zunächst mehr Zeit am Schreibtisch als auf dem Sportplatz und nutzte die freien Wochen, um seine Bachelor-Arbeit fertigzustellen. Zudem war er regelmäßiger Gast im Bundeswehr-Krankenhaus bei Prof. Dr. Bendikt Friemert, der ihm einen guten Genesungsprozess bescheinigte und schließlich grünes Licht gab: Für den Start bei den Weltmeisterschaften in Doha, Katar Anfang Oktober ist der 23-Jährige wieder voll belastungsfähig.

Seit dem Überbieten der WM-Norm Ende Mai im österreichischen Götzis (8209 Punkte) ist allerdings viel Zeit vergangen. Umso wichtiger ist für Nowak der Thorpe-Cup in Bernhausen: Er wird hier ebenso wie die weiteren deutschen WM-Starter Niklas Kaul (Mainz) und Kai Kazmirek (Neuwied) in Einzeldisziplinen für die Weltmeisterschaften testen. (sibe)

Themen Folgen