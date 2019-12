vor 41 Min.

Zu einer Überraschung fehlte nicht viel

Neu-Ulm leistet sich in Bremen zwei kurze, aber verhängnisvolle Schwächephasen

Gegenüber dem Hinspiel in veränderter Besetzung, aber mit demselben Resultat, unterlag Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm beim Tabellenzweiten Werder Bremen mit 2:3. Zu einer Überraschung fehlte nicht viel.

TTC-Managerin Nadine Berti brachte es nach der langen Nacht an der Weser auf den Punkt: „Wir haben uns leider wieder selbst um den Sieg gebracht.“ In der Tat ließen zwei kurze Neu-Ulmer Schwächephasen die fast dreieinhalbstündige Partie zugunsten der Gastgeber kippen: 9:7 führte der TTC-Koreaner An Jaehyun im entscheidenden fünften Satz gegen Bremens Vizeweltmeister Mattias Falck, stand dann aber wie blockiert an der Platte. Ob da Neu-Ulms Spitzenmann den ähnlichen Verlauf des WM-Halbfinales im Hinterkopf hatte? Der Schwede nutzte jedenfalls das Zaudern Ans, der Falck bis dahin einen zwar taktisch geprägten, aber oft hochklassigen Schlagabtausch geliefert hatte. Dabei konnte der Bremer erst mit zunehmender Spielzeit mit seiner gefürchteten Rückhand punkten.

Dass Falck zunächst erkennbar unter Druck stand, lag auch am Eröffnungseinzel. Zwei Sätze lang sah es gegen Abdel-Kader Salifou nach einer sicheren Revanche für die schon überraschende Hinspiel-Niederlage aus, dann aber drehte der respektlos agierende Franzose in Neu-Ulmer Diensten die Partie mit einem furiosen Finale. Ein vorschnelles Ende der Bremer Hoffnungen verhinderte anschließend der Kasache Kirill Gerassimenko, der gegen An Jaehyun einen sicheren Dreisatz-Sieg verbuchte. „Er ist einfach nicht in die Puschen gekommen“, kommentierte Managerin Berti den schwarzen Abend des Koreaners. Die neuerliche Neu-Ulmer Führung besorgte einmal mehr Tiago Apolonia mit seinem glatten Erfolg über Marcelo Aguirre. Das Rezept des Portugiesen: Routine, kluge Taktik und fast keine leichten Fehler. Damit konnte Neu-Ulms unumstrittener Führungsspieler insbesondere die harte Vorhand des Italieners kontrollieren.

Bis weit in den zweiten Satz hinein gelang ihm das auch im entscheidenden Schlussdoppel. Mit Viktor Brodd hatte er hier ebenso wie Aguirre mit Hunor Szöcs einen kalten Partner an der Seite. Aber Neu-Ulms Schwede war im Gegensatz zum Bremer Rumänen nach dreistündigem Warten auf der Bank vom ersten Ballwechsel an auf Betriebstemperatur.

11:3 gewann das TTC-Duo den ersten Satz, 6:1 und 9:6 führten die Gäste im zweiten. Dann folgte Schwächephase zwei und ´es ging nicht mehr viel. Das Werder-Doppel feierte seinen dritten Sieg im dritten Spiel. „Es war ein hartes Match, aber wir waren mental stark und das hat wohl den Unterschied gemacht“, freute sich Aguirre.

Apolonia indes haderte mit dem verlorenen Doppel. Besonders traurig packte Abdel-Kader Salifou den Schläger ein. Kein Trost für ihn, dass er mit seinem neuerlichen Überraschungssieg Bilanz und Selbstbewusstsein aufpolieren konnte, vielleicht auch seinen Marktwert in der Liga. Er bedauerte aber: „Wir haben eine kleine Sensation verpasst.“ (pth)

