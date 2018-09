01.10.2018

Zu platt, um richtig zu jubeln Lokalsport

Der erste Saisonsieg für den SC Vöhringen war ein wahrer Kraftakt

Vöhringen Mit einem 28:23 (14:9)-Heimerfolg sicherten sich die Vöhringer Handballer gegen den Landesliga-Aufsteiger VfL Kirchheim/Teck die ersten beiden Punkte dieser Saison. Trainer Gunther Kotschmar war nach der Schlusssirene mit dem Einsatz seiner Schützlinge mehr als zufrieden: „Meine Spieler waren am Ende so platt, dass sie nicht mal mehr jubeln konnten.“ Die Vöhringer schafften diesen Arbeitssieg schließlich mit nur einem Auswechselspieler. Neben Alexander Henze, Valentin Istoc, George Stanciu und André Möller waren kurzfristig noch Yannick Kast und Jannis Grasser ausgefallen.

Timo Brugger gelang nach einer Viertelstunde mit seinem Treffer zum 6:6 erstmals der Ausgleich für die Gastgeber, die sich anschließend mit hohem Tempo und sicheren Abschlüssen absetzten. Der insgesamt siebenfache Torschütze Lukas Koßbiehl stellte fünf Minuten vor der Pause sogar auf 14:8.

In der Folge lag der SCV meist mit etwa fünf Toren vorn. Dennoch war das Spiel noch nicht entschieden. Die Vöhringer Abwehr war wegen der insgesamt sieben Zeitstrafen oft in Unterzahl und die Fehlerquote im Angriff nahm zu. Der Aufsteiger verkürzte somit mehrfach auf drei Treffer und war auch fünf Minuten vor Spielende in Überzahl beim 25:22 bedrohlich nah dran am SCV.

Letztlich reichte es doch und Trainer Kotschmar sagte: „Nicht ich habe das Tempo gegen Spielende herausgenommen. Das waren schon die Spieler selber, die konnten einfach das Tempo nicht mehr weiter gehen.“ (rfu)

Beste Vöhringer Werfer: Schuler (8/3), Koßbiehl (7), Brugger (5).

