08.01.2020

Zu wenig Tore

Burlafingen bleibt zu ungefährlich

Schon vor Beginn der Auswärtspartie gegen den TV Reichenbach stand die Aufgabe der Burlafinger Handballerinnen unter keinem guten Stern. Anja Stegmann musste nach dem Aufwärmen wegen Schmerzen in der Hüfte und im Rücken zwangsweise auf der Bank Platz nehmen und konnte nicht mitspielen. Burlafingen verlor nicht nur eine seiner Spielerinnen, sondern letztlich auch das Württembergligaspiel mit 20:23.

Grund dafür war vor allem die katastrophale Angriffsleistung in der ersten Halbzeit. Nach einer Viertelstunde führte Reichenbach schon mit 7:2 und insgesamt trafen die Burlafingerinnen in den ersten 30 Minuten nur fünfmal ins Tor – viel zu wenig. 5:12 stand es aus Sicht der Gäste zur Halbzeit. Immerhin in der Abwehr lief es ganz in Ordnung.

In der zweiten Hälfte fand Burlafingen auch dank der starken Torhüterin Michaela Deiß zurück ins Spiel. In der 46. Minute kam das Team durch einen Doppelschlag von Verena Oberling bis auf vier Tore ran, ließ dann aber die möglichen Chancen sträflich liegen. „Eine Halbzeit guter Handball ist einfach nicht genug“, sagte Trainer Peter Prinz. (az)

Beste Burlafinger Werferinnen: Luxenhofer (6 Tore), Britner, Oberling (beide 3).

