23.04.2019

Zwei Elfer, zwei Platzverweise

Illertissen hat es gegen den Primus besonders schwer

Der FV Illertissen II musste sich dem TSV Landsberg am Samstag wie erwartet klar mit 0:3 geschlagen geben. Der Tabellenführer der bayerischen Fußball-Landesliga blieb somit auch im sechsten Spiel in Folge ohne Punktverlust und ohne Gegentreffer. In die Halbzeit ging es allerdings mit einem torlosen Unentschieden. Unmittelbar vor der Pause hatte der frühere FVI-Torhüter Patrick Rösch die beste Möglichkeit seines ehemaligen Vereins durch Felix Hafner mit einem tollen Reflex vereitelt. In der zweiten Spielhälfte wurde es dann bitter für die jungen Illertisser. Ein leichter Zupfer von Maximilian Vihl am Trikot des Gegners wurde mit einem Elfer bestraft. David Anzenhofer traf zum 0:1 (50.). Nur drei Minuten danach zeigte Schiedsrichter Felix Herrmann erneut auf den Punkt. Das Foul von Tim Voß wertete er als Notbremse und schickte Voß auch noch mit dem roten Marschbefehl unter die Dusche. Anzenhofer nutzte auch diesmal die Gelegenheit und erhöhte auf 0:2. Genau eine Stunde war gespielt, als die Hausherren weiter dezimiert wurden. Ein neuerliches Foulspiel von Vihl wurde von Herrmann mit der Gelb-Roten Karte bedacht. Landsberg machte es danach gegen die verbliebenen acht Feldspieler des FVI gnädig, trotzdem traf Rainer Storhas noch zum 0:3 (78.).

FV Illertissen II: Fendt – Voß, Fischäß, Vihl, Peter – Allgaier (70. Saric), Glade, Hafner, Ott – Trautmann, Beneke.

Glanzleistungen lieferte der SV Egg am Osterwochenende zwar nicht ab. Trotzdem stehen unter dem Strich vier Punkte und damit der Sprung über die magische Vierzig-Punkte-Marke. Damit kann man im Unterallgäu sicher für eine weitere Landesligasaison planen.

Eine katastrophale Vorstellung boten die Unterallgäuer in Halbzeit eins. Auch deswegen reichte es einmal mehr nicht zu einem Heimsieg. Trotz der bislang schlechtesten 45 Minuten der Saison kamen die Gastgeber vor dem Seitenwechsel sogar zu zwei Möglichkeiten. Manuel Schedel und Torsten Schuhwerk konnten diese jedoch nicht nutzen. Die Führung der Gäste erzielte Maximilian Braun aus einer abseitsverdächtigen Position heraus (18.). In der Halbzeitpause bekamen die SVE-Kicker dann einen deftigen Einlauf von Trainer Gerry Schedel verpasst und der sollte seine Wirkung nicht verfehlen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß glich Christian Jehle zum 1:1 aus (55.).

SV Egg – SC Oberweikertshofen 3:1 (0:1): Erst nach dem Seitenwechsel und dem 0:1 durch Dario Tomic (25.) kam der SV Egg in Fahrt. Jonas Walter gelang der Ausgleich (52.). Manuel Schedel gab nach einem guten Angriff der Partie mit seinem 2:1 die entscheidende Wendung (66.). Damit war beim Tabellenschlusslicht die Luft raus. In der Schlussphase scheiterte Eggs Simon Schropp erst mit einem Foulelfmeter, ehe Torsten Schuhwerk zum 3:1 einschoss (90.+1). (jürs)

