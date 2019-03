30.03.2019

Zwei junge Günzburger für Blaustein

Designierter Aufsteiger bastelt am Kader

Tabellenführer in der Oberliga Baden-Württemberg mit vier Punkten Vorsprung und noch sechs Spiele zu absolvieren – Meisterschaft und Aufstieg in die Drittklassigkeit sind für die Handballer des TSV Blaustein greifbar nahe. Der sportliche Leiter Sebastian Schmid sagt: „Träume könnten Realität werden.“ Die Weichen für die kommende Saison wurden jedenfalls bereits gestellt beim TSV Blaustein.

Neuer Trainer wird bekanntlich Sandro Jooß, der von den A-Junioren des VfL Günzburg kommt. Er bringt zwei Spieler aus der Nachwuchs-Bundesliga mit an die Blau: Devin Ugur besetzt den Rückraum und der in Langenau lebende Louis Dück ist Kreisläufer. Er läuft mit Doppelspielrecht weiterhin auch für den VfL Günzburg auf. Zudem wechselt der 22-jährige Linkshänder David Tovmasyan vom RSV Bad Saulgau nach Blaustein. Fast ein Neuzugang ist zudem Niklas Kiechle. Nach einer langen Verletzungspause und einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt war der Publikumsliebling schon in den vergangenen Wochen wieder dabei, jetzt hat er auch seine Zusage für die kommende Saison gegeben.

Allerdings haben die Blausteiner neben Trainer Tim Graf einen weiteren Abgang zu beklagen: Adrian Wowra, der vor der Saison vom Nachbarn TSG Söflingen gekommen war, wird seine Handballkarriere auch aus beruflichen Gründen voraussichtlich beenden. Fragezeichen stehen noch hinter Marcel Glück und Rupert Wieja. (az)

