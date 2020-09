vor 20 Min.

Zwischendurch war es eng

Aber letztlich gewinnt Aufheim/Holzschwang sicher gegen Ingstetten/Schießen. Worüber der Trainer trotzdem mit der Mannschaft reden wird

Von Michael Schuster

Die SGM Aufheim/Holzschwang bleibt in der Fußball-Bezirksliga weiterhin ungeschlagen. Das 4:1 gegen die SGM Ingstetten/Schießen sorgte außerdem dafür, dass die Tuchfühlung zur Tabellenspitze gehalten wurde. Der Aufsteiger hingegen sieht einer schweren Saison entgegen.

Die heimische Spielgemeinschaft begann die Partie sehr engagiert und setzte die Gäste weit in deren Hälfte unter Druck. Beim Führungstreffer von Leon Dietz aus etwa 25 Metern (7.) machte zudem Ingstettens Keeper Christian Jaksch keine glückliche Figur. Die Gäste kamen erst etwa nach einer Viertelstunde besser ins Spiel. Aufheim/Holzschwang hatte aus irgendeinem Grund den Fuß vom Gas genommen. Vermeintlichen Tribut an das hohe Anfangstempo konnte Trainer Andi Spann jedoch ausschließen. „Wir werden sicher mit der Mannschaft darüber reden müssen, warum wir nicht so weitergespielt haben. Die halbe Stunde vor der Pause ging klar an Ingstetten“, erklärte er nach der Partie.

Die Aktionen der Gäste wurden jetzt zunehmend zusammenhängender und mündeten in einer ersten Halbchance, die Fabian Span aber noch etwas überhastet mit einem Schuss über den Querbalken vergab (26.). Die dicke Möglichkeit zum Ausgleich verschmähte dann Michael Harder, als er mit einem Foulelfmeter an Torhüter Nicolai Bachteler scheiterte. „Wenn wir da denn Ausgleich machen, dann…“, sinnierte Ingstettens Trainer Nikolas Berchtold.

Schlussendlich musste er aber eingestehen, dass es danach für seine Kicker nichts mehr zu holen gab. Aufheim gelang mit dem Kopfball von Florian Mayerhofer (48.) und der Freistoß-Rakete von Timo Eller aus 18 Metern (54.) ein Auftakt nach Maß in Halbzeit zwei. Daran änderte auch das unglückliche Eigentor von Mayerhofer (58.) nicht mehr. Im Gegenteil: Die Hausherren packten in der 73. Minute mit dem Treffer von Hannes Baur sogar noch einen drauf.

