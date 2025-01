Von der Wüste an den Big Apple: So geht es Alexander Hack in New York

Sommer, Sonne, Palmen. Die Monate von Dezember bis Mai gelten als beste Reisezeit für Florida. Alexander Hack hält sich momentan im „Sunshine State“ auf, dem südöstlichen Bundesstaat der USA. Doch an Urlaub ist für ihn dort nicht zu denken. Der Profifußballer aus Babenhausen absolviert mit seinem neuen Klub, den New York Red Bulls, eine intensive Vorbereitung auf die kommende Saison in der Major League Soccer (MLS). Hack sitzt zur Mittagszeit in der Lobby des Mannschaftshotels, er wirkt entspannt und mit sich im Reinen. Im Telefonat mit unserer Redaktion lässt er die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren. Mit all ihren Höhen und Tiefen.

