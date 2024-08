Illertissen, Schalke und zurück: Die Fußball-Reise des Alexander Kopf

Das königsblaue Trikot des FC Schalke 04 hat einen Ehrenplatz bekommen, es hängt jetzt in der Wohnung von Alexander Kopf. Direkt neben dem Dress des VfB Stuttgart. Der war von 2015 bis 2022 die bislang längste Station in der sportlichen Laufbahn des 23-Jährigen. Doch das vergangene Jahr beim riesigen Traditionsverein in Gelsenkirchen hat Kopf auf besondere Weise geprägt. Er sagt: „Es ist etwas Besonderes, für diesen Verein zu spielen. Das spürt man dort jeden Tag. Schalke ist schon eine Wucht.“ Nach nur einer Saison geht es für den Verteidiger nun aber wieder zurück in Richtung Heimat, zurück zum bayerischen Regionalligisten FV Illertissen, für den er schon von Sommer 2022 bis Juli 2023 gespielt hat. Sergio Pereira, Sportlicher Leiter beim FVI, freut sich über den Rückkehrer und meint: „Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar, gibt uns als Linksfuß mehr Möglichkeiten. Außerdem ist er mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende.“

