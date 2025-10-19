Kampfsport: Alina Dalaslan setzt ihre Serie im Oktagon-MMA fort

Ihr sympathisches Lächeln war schon wenige Sekunden nach Ende des Kampfes zurück. Alina Dalaslan reckte beide Fäuste nach oben und ließ sich von den knapp 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Kölner Lanxess-Arena feiern. Die 24-Jährige aus Illertissen, die mittlerweile im Raum Stuttgart lebt und trainiert, setzte am Samstagabend ihre beeindruckende Serie im Oktagon-MMA, einer der härtesten Kampfsportarten der Welt, fort und gewann auch den vierten Kampf in ihrer noch jungen Profikarriere. Dieses Mal musste Dalaslan gegen Katharina Lehner allerdings über die volle Distanz von drei Runden gehen.

Die Sportlerin blickt auf ein schier unglaubliches Jahr 2025 zurück. Erst im Frühjahr hatte sie ihr Debüt im Käfig gefeiert. Dann nahm ihre Karriere an Fahrt auf. In Köln war sie nun bereits der gehypte Star der Live-Übertragung des TV-Senders RTL, wurde auf dem Weg zum Ring begleitet von Shirin David, einer der angesagtesten Rapperinnen Deutschlands. Die besuchte Dalaslan auch nach dem gewonnen Kampf noch einmal in deren Kabine. Bis zu diesem Moment musste die 24-Jährige, deren Familie nach wie vor in Illertissen zuhause ist, aber erst einmal harte Arbeit leisten.

Gegnerin Katharina Lehner hat bereits 16 Kämpfe bestritten

Ihre Gegnerin Katharina Lehner hatte mit 16 Kämpfen deutlich mehr Erfahrung mitgebracht, doch Dalaslan konterte das mit jugendlichem Elan und ein riesigen Portion Selbstbewusstsein. Die ersten beiden Runden gingen bereits an sie. Durch das sogenannte „Open-Scoring“, also das Offenlegen der Punktrichter-Wertungen nach jeder Runde, war danach bereits klar: Viel kann Dalaslan in der letzten Runde nicht mehr passieren. Lehner, die inzwischen schon gezeichnet war von einigen guten Treffern ihrer Gegnerin, wehrte sich zwar vehement bis zum Ende - aber letztlich erfolglos.

Geht es Anfang 2026 für Alina Dalaslan zum ersten Mal um einen Titel?

Am RTL-Mikrofon meinte die verdiente Siegerin kurz nach dem Kampf: „Es war ein guter Fight, meine Gegnerin war auch super. Es hat Spaß gemacht, zum ersten Mal im Free-TV zu kämpfen. Danke an alle, die eingeschaltet haben, und natürlich an alle, die hier sind. Danke für Eure Unterstützung.“ Sie habe im Verlauf des Kampfes ihren ursprünglichen Plan umgesetzt. „Heute leider mit keinem Finish. Aber das ist auch nicht so schlimm“, meinte sie schmunzelnd. Denn ihre drei Duelle zuvor hatte sie jeweils vorzeitig beendet.

Für die Zukunft hat die 24-Jährige bereits klare Pläne: Vom Bantam- will sie eine Gewichtsklasse nach unten ins Fliegengewicht wechseln und dort ihren ersten Titelkampf bestreiten. Möglicherweise als echtes Heimspiel. „Ich habe gehört, dass Veronika Smolkova, die Nummer eins im Fliegengewicht, auch gerne mal in Deutschland kämpfen würde. Also let‘s go in Stuttgart“, sagte Dalaslan. Eine erste Kampfansage.