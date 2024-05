Ardian Morina kehrt in einer Doppelfunktion zum FV Illertissen zurück

Immer wieder wurde Ardian Morina in den vergangenen Jahren von Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt kehrt er in neuer Funktion zum FV Illertissen zurück.

Anfang Februar hatte Ardian Morina beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen eine Aufhebungsvereinbarung unterschrieben, war seitdem vereinslos. Jetzt hat der 30-Jährige eine neue Herausforderung angenommen: Ab der Saison 2024/2025 kehrt er zum FV Illertissen zurück, für den er von 2012 bis 2016 schon einmal aktiv war - in einer Doppelfunktion.

Morina wird dort spielender Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Er soll dort zusammen mit dem bisherigen Coach Herbert Sailer die jungen Talente mit seiner langen Erfahrung in ihrer Entwicklung unterstützen. Allerdings steckt der FVI II in der bayerischen Landesliga Südwest derzeit mitten im Abstiegskampf, in welcher Klasse die U23 in der kommenden antreten wird, ist demnach noch unklar.

Das sagt Ardian Morina zu seinem Wechsel zum FV Illertissen

Morina sagt: „Ich bin in sehr jungen Jahren zum FVI gewechselt und konnte mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln. Meine letzten drei Jahre waren durch meine Verletzungen sehr schwierig, aber ich habe dadurch einen ganz anderen Blickwinkel zum Sport erhalten. Ich möchte für die jungen Spieler da sein und ihnen helfen, ihre Ziele und Träume zu erreichen. Auf diese Aufgabe freue ich mich sehr.“

Ardian Morina hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht

Der 30-jährige Stürmer hatte es zuletzt nicht leicht. Schon im Nachwuchs spielte Morina für den SSV Ulm 1846, wechselte dann im Sommer 2017 vom VfB Stuttgart wieder zurück an die Donau. Dort schrieb der Angreifer ein Stück Fußballgeschichte: 2018 erzielte er gegen Düsseldorf nach nur 13 Sekunden das bislang schnellste Tor im DFB-Pokal-Wettbewerb. Insgesamt schoss er in 109 Pflichtspielen 33 Tore. Bis sich Morina im Oktober 2020 schwer am Knie verletzte. Erst riss er sich das Kreuzband, dann splitterte der Knorpel. Immer wieder wurde er zurückgeworfen. Nach langer Reha bestritt er im Frühjahr 2022 drei Bayernliga-Spiele für den FC Memmingen – und musste dann erneut verletzt passen. In der Sommer-Vorbereitung kämpfte sich Morina auf den Platz zurück, kam noch zu 18 Regionalliga-Einsätzen.