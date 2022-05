Auslosung DFB-Pokal

vor 20 Min.

FV Illertissen bereitet DFB-Pokalspiel gegen Heidenheim vor

Plus Die Mitglieder der FVI-Delegation werden bei der Auslosung in Dortmund wie gute alte Bekannte behandelt. Es zeichnet sich ab, wann und wo gegen Heidenheim gespielt wird.

Von Pit Meier

Vereinschef Rainer Bleser war ja bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals zusammen mit Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler und dem Sicherheitsbeauftragten Serge Ahrend vor Ort im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Nach einer kurzen Nacht erreichten das FVI-Trio bereits am Montagmorgen auf der Rückreise ins Schwabenland die ersten telefonischen Anfragen von Fans aus beiden Lagern und neutralen Fußballfreunden: Wann und wo wird das Spiel zwischen dem FV Illertissen und dem Zweitligisten FC Heidenheim ausgetragen und wo gibt es Karten? Die gibt es noch nirgendwo und auch die anderen Fragen können noch nicht klar beantwortet werden. Viel spricht immerhin dafür, dass der FV Illertissen diesmal tatsächlich Heimrecht im Vöhlinstadion hat und dass die Partie entweder am Samstag, 30. Juli oder am Sonntag, 31. Juli ausgetragen wird.

