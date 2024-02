Basketball

vor 17 Min.

Auf dem Weg zum Titel: Für die BG Illertal beginnt die heiße Phase

Plus Vier Siege aus sieben Spielen fehlen den Basketballern der BG Illertal noch, um Bayernliga-Meister zu werden. Der Klub plant schon für die neue Saison.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Für die Basketballer der BG Illertal beginnt die heiße Phase in der Bayernliga Süd. Noch sind sie ungeschlagen Tabellenerster, stehen mit einem Bein schon in der 2. Regionalliga. „Wir brauchen aus den restlichen sieben Spielen noch vier Siege, dann sind wir auch rechnerisch durch“, sagt Abteilungsleiter Giuseppe D’Angelo. Allerdings geht vieles nicht mehr ganz so leicht von der Hand wie zu Saisonbeginn, als die Illertisser als Aufsteiger völlig befreit aufspielten. Inzwischen haben sie mit Nervosität zu kämpfen. Allmählich wird ihnen bewusst, was auf dem Spiel steht. D’Angelo meint: „Wenn wir uns jetzt noch die Butter vom Brot nehmen lassen, sind wir die Dummen.“

Gegen den TSV Jahn Freising hat der Spitzenreiter jüngst fast gepatzt, das Heimspiel gerade noch in der Verlängerung gewonnen und damit die weiße Weste gewahrt. Zuvor war es auch bei der SB-DJK Rosenheim II schon knapp zugegangen, erst ein beherzter Auftritt im Schlussviertel hatte die Punkte gebracht. „Ich hoffe, dass diese beiden Spiele genügend Weckruf waren. Wenn man Meister werden will, muss man das ganze Jahr konzentriert auf hohem Niveau spielen, da darf man sich kaum Ausrutscher erlauben“, sagt D’Angelo.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen