Basketball

vor 34 Min.

Basketball: Das steckt hinter dem sportlichen Höhenflug der BG Illertal

Die BG Illertal (dunkles Trikot) ist in der bayerisch-schwäbischen Bezirksoberliga das Maß der Dinge.

Plus Die Basketballer der BG Illertal sind seit drei Jahren ungeschlagen und stehen kurz vor dem Aufstieg in die Bayernliga. Der Verein hat eine bewegte Geschichte.

Von Stephan Schöttl, Pit Meier Artikel anhören Shape

Die Basketballer der BG Illertal haben in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Siegesserie hingelegt. Inzwischen ist die Mannschaft seit drei Spielzeiten ungeschlagen, hat den Durchmarsch bis in die bayerisch-schwäbische Bezirksoberliga geschafft – und steht jetzt erneut ganz oben. Zwei Siege fehlen der Mannschaft, die sich aus den Stammvereinen SC Vöhringen und TSV Illertissen zusammensetzt, noch bis zum erneuten Aufstieg. Dann wäre die BG Illertal Bayernligist. Den nächsten Erfolg wollen die Basketballer am Sonntagabend (17 Uhr) gegen die DJK Kaufbeuren einfahren. Es wird, nicht nur des Prestiges wegen, ein besonderes Duell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen