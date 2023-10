Basketball

Beeindruckende Siegesserie: Die BG Illertal ist seit 41 Spielen ungeschlagen

Plus Die Basketballer der BG Illertal haben lange nicht mehr verloren. Das Team ist bis in die Bayernliga durchmarschiert – und ist auch dort kaum zu stoppen.

Von Stephan Schöttl

Ihre beeindruckende Siegesserie hat in der Bezirksliga begonnen. Ohne jede Niederlage sind die Basketballer der BG Illertal seitdem bis in die Bayernliga durchmarschiert. Seit mittlerweile 41 Punktspielen sind sie ungeschlagen. Die Korbjäger aus Vöhringen und Illertissen sind nach drei Erfolgen aus den ersten drei Spielen auch in der neuen Klasse Tabellenführer. Abteilungsleiter Giuseppe d’Angelo sagt: „Wenn der Erfolg da ist, dann läuft’s halt.“

Ganz so einfach ist das aber freilich nicht, denn auch bei der BG Illertal steckt hinter all den Triumphen akribische Arbeit. Auf, aber auch neben dem Spielfeld. D’Angelo meint: „Wir sind kein normaler Aufsteiger. Wir haben sehr gute Spieler in unseren Reihen, wussten, dass wir mit dem Abstiegskampf auch in der Bayernliga nichts zu tun haben werden. Wir haben uns eine Position zwischen zwei und fünf vorgenommen.“

