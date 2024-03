Basketball

vor 50 Min.

Champagner und Fast Food: So feiert die BG Illertal den Bayernliga-Titel

Plus Die Basketballer der BG Illertal sichern sich die Bayernliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Regionalliga. Die große Sause steigt erst später.

Von Stephan Schöttl

Die verrückte Reise der BG Illertal geht weiter. Begonnen hat sie vor einigen Jahren in der Bezirksliga. 55 Spiele haben die Basketballer aus Illertissen und Vöhringen seitdem nicht mehr verloren, sind durchmarschiert bis an die Spitze der Bayernliga. Und selbst in dieser Klasse waren sie bislang nicht zu bremsen. Mit dem 17. Sieg im 17. Saisonspiel hat die BG Illertal am vergangenen Wochenende in Schrobenhausen (101:72) vorzeitig den Titel in der Süd-Gruppe gewonnen und sich den nächsten Aufstieg gesichert. Den dritten in Folge.

Großen Anteil am Erfolg hat neben Giuseppe D’Angelo, Abteilungsleiter und Macher im Hintergrund, auch Cheftrainer Kostas Filippopoulos. Der allerdings spricht nur ungern über seine Verdienste. So ist es auch wenig verwunderlich, dass der Grieche selbst nach diesem Triumph andere in den Fokus stellt. Den Spartenchef, die freiwilligen Helferinnen und Helfer, Sponsoren – und in erster Linie natürlich seine Spieler. Filippopoulos sagt: „Möglich war all das nur durch die harte, aufopferungsvolle Arbeit, das Engagement, die Disziplin, Hingabe und Ausdauer, die sie aufgebracht haben. Es ist mir eine Ehre, diese starken Persönlichkeiten coachen und weiterentwickeln zu dürfen.“

