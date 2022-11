Die BG Illertal bleibt in der Bezirksoberliga das Maß der Dinge

Plus Die Basketballer der BG Illertal fertigen im Spitzenspiel ihren ärgsten Verfolger Kaufbeuren mit 95:57 ab. Im Allgäu feiert ein Eigengewächs sein Comeback.

Zum Spitzenspiel der Bezirksoberliga traten die Basketballer der BG Illertal bei der DJK Kaufbeuren an. Und sie wahrten dort mit einem souveränen Sieg nicht nur ihre weiße Weste an der Tabellenspitze, sondern feierten auch die Premiere eines weiteren Neuzugangs