Gipfeltreffen in der Bayernliga: Behält die BG Illertal die Nerven im Titelrennen?

Das Spitzenspiel in der Basketball-Bayernliga steigt am Samstagabend in der Illertisser Vöhlinhalle.

Plus In der Basketball-Bayernliga trifft Spitzenreiter BG Illertal auf Top-Favorit Wacker Burghausen. Mit einem Sieg wären die Hausherren schon fast Meister.

Von Stephan Schöttl

Sie titulieren es als „Spiel des Jahrzehnts“ und schon das allein verdeutlicht, welchen Stellenwert die Partie gegen den SV Wacker Burghausen am Samstagabend (19 Uhr) für die Basketballer der BG Illertal hat. Mit einem weiteren Sieg – es wäre sage und schreibe der 47. in Folge – könnte die Mannschaft um Trainer Konstantinos Filippopoulos in der Illertisser Vöhlinhalle schon jetzt einen riesigen Schritt in Richtung 2. Regionalliga Süd machen und wäre in den verbleibenden Partien kaum mehr von Platz eins zu verdrängen. „Ich bin immer aufgeregter als die Spieler selbst, dieses Mal noch viel mehr“, sagt Giuseppe D’Angelo lachend.

Der Abteilungsleiter kam 2018 ins Illertal. Wenig später hat die beeindruckende Siegesserie der Korbjäger in der Bezirksliga begonnen. Ohne jede Niederlage sind sie seitdem bis in die Bayernliga durchmarschiert – und dort mit neun Erfolgen aus den ersten neun Spielen erneut Tabellenführer. Am Samstag kommt mit Wacker Burghausen die Mannschaft nach Illertissen, die vor der Saison als haushoher Favorit auf den Titel gehandelt wurde. Gleich im ersten Spiel der Runde gab es einen herben Dämpfer – ausgerechnet daheim gegen die BG Illertal. Der Aufsteiger ist noch immer nicht bezwungen worden, Burghausen am vergangenen Wochenende beim TSV München-Ost überraschenderweise ein zweites Mal. Der Vorsprung der Illertisser auf den ärgsten Verfolger beträgt daher bereits vier Punkte. „Unsere Ausgangslage für Samstag ist super. Wir haben keinen Druck, Burghausen dafür umso mehr“, sagt D’Angelo.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

