Basketball

vor 36 Min.

Sie sind nicht zu bremsen: Basketballer der BG Illertal feiern 47. Sieg in Folge

Plus Die Basketballer der BG Illertal stehen nach dem 76:73 gegen Burghausen mit einem Bein schon in der Regionalliga. Ein packendes Schlussviertel bringt die Wende.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

In der Halbzeit wurde es richtig laut. Die BG Illertal hatte sich in die Gerätegarage der Illertisser Vöhlinhalle zurückgezogen – und Trainer Konstantinos Filippopoulos richtete deutliche Worte an seine Mannschaft, die bis auf die Tribüne zu hören waren. Die Ansage fruchtete. Denn im Spitzenspiel der Basketball-Bayernliga legten die Gastgeber gegen den SV Wacker Burghausen einen beherzten Schlussspurt aufs Parkett und drehten einen Rückstand noch in einen 76:73-Sieg. Es war für die Illertisser der sage und schreibe 47. Erfolg in Serie, aber vermutlich auch der Triumph, um den sie am härtesten kämpfen mussten.

Die Partie begann unter erschwerten Bedingungen, denn ausgerechnet zum Duell des Spitzenreiters mit dem Top-Favoriten aus Burghausen hatte die BG Illertal krankheitsbedingt mit personellen Problemen zu kämpfen. Dazu kam, dass der Aufsteiger anfangs auch kein Spielglück hatte. „Gerade von außen ist bei uns nichts reingegangen. Die Jungs waren nervös, das hat man ihnen angemerkt“, sagte Abteilungsleiter Giuseppe D’Angelo nach einem Spiel, das einer nervenaufreibenden Berg- und Talfahrt glich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen