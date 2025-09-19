Beim Memminger Altstadtlauf wird am Sonntag ein Teilnehmer-Rekord erwartet

Der traditionsreiche Memminger Altstadtlauf erlebt am Sonntag seine 26. Auflage. Ausrichter SV Steinheim (SVS) erwartet einen neuen Teilnehmerrekord. Mit 940 Voranmeldungen hat der SVS nach eigenen Angaben bereits jetzt den Teilnehmer-Rekord aus dem Jahr 2019 übertroffen.

Dazu sei am Veranstaltungstag noch mit circa 100 Nachmeldungen zu rechnen, sodass laut SVS „rund 1000 Läufer und Läuferinnen an den Start gehen werden“. Die Veranstaltung richtet sich gleichermaßen an Hobby- und Profiläufer sowie an Betriebsmannschaften.

Zuerst laufen die Kinder und Jugendlichen

Den Auftakt bilden ab 14 Uhr die Kinder- und Jugendläufe (U10 bis U16) über 1000 Meter. Um 14.30 Uhr steht dann mit den Bambini-Läufen (U8) das erste Highlight des Tages an, bevor dann um 15 Uhr der Hauptlauf über 5820 Meter (sechs Runden) startet.

Bei den Männern ist nach Angaben des Veranstalters unter den Voranmeldungen noch kein klarer Favorit auszumachen. Hier dürfe man also auf die Nachmeldungen am Veranstaltungstag gespannt sein, denn in den vergangenen drei Jahren befand sich der Gesamtsieger auch jeweils unter den „Nachmeldern“.

Bei den Frauen wird ein Zweikampf erwartet

Bei den Frauen sieht es nach Angaben des SV Steinheim derzeit nach einem Zweikampf zwischen Sarah Kirchmayer vom TSV Ottobeuren und Lokalmatadorin Katrin Geiger von der Stadt Memmingen aus, die den Altstadtlauf bereits siebenmal gewonnen hat. Aber auch hier könnten sich durch die Nachmeldungen noch kurzfristig weitere Topläuferinnen dazugesellen.

Start und Ziel befinden sich auf dem Memminger Marktplatz. Gelaufen wird wieder auf der Originalstrecke, nachdem diese im vergangenen Jahr baustellenbedingt etwas geändert werden musste. Die Laufstrecke führt heuer wieder vom Marktplatz über die Herrenstraße zum Rossmarkt und weiter über den Weinmarkt zur Maximilianstraße. Vor dort aus läuft man dann über die Salz- und Kalchstraße wieder zurück auf dem Marktplatz. Der Bambini-Lauf findet auf einer verkürzten Runde mit 320 Metern Länge statt.

Jeder Teilnehmer erhält ein Handtuch

Auch heuer gibt es nach Angaben der Veranstalter für alle Teilnehmenden „wieder ein hochwertiges Handtuch als Antrittsgeschenk, das von den LEW und vom Autohaus Reisacher gesponsert wurde“. Es gehe also keiner leer, das Mitmachen lohne sich auf alle Fälle, betonen die Organisatoren.

In diesem Jahr gebe es erstmals ein besonderes Geschenk für den jeweils 100. Platz im Gesamteinlauf der Männer und Frauen: Die Platzierten erhalten laut SVS jeweils einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende im Hotel „Weitblick“ in Marktoberdorf für zwei Personen.