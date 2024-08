Besuch in der alten Heimat: Was Ralf Rangnick nach Bellenberg führt

Er ist in und um Ulm immer noch ein gern gesehener Gast. Ralf Rangnick hat die erfolgreichste Zeit des Fußballs in der Stadt mitgeprägt. Er war Spieler und Trainer der Spatzen, dann führte ihn sein Weg in die weite Welt. Stuttgart, Hoffenheim, Schalke, Leipzig, Manchester. Inzwischen ist der 66-Jährige Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Sein Herz hängt aber nach wie vor am SSV Ulm 1846 Fußball, in der Region pflegt er Kontakte und Freundschaften. Eine davon hat ihn Ende der Woche unter anderem nach Bellenberg geführt, um sich dort bei Fahrrad Böttcher ein neues E-Bike abzuholen.

