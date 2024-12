Deutlicher Heimsieg für die BG Illertal im Duell der Aufsteiger

Mit einem ungefährdeten 110:67-Heimsieg im Aufsteigerduell gegen die Dukes Dingolfing verabschiedet sich die BG Illertal in die Winterpause der Basketball-Regionalliga. Die Gäste mussten in Illertissen allerdings auf einige Leistungsträger verzichten.

In den ersten fünf Minuten hielten sie noch gut mit. Eingeleitet durch einen erfolgreichen Dreier von Kapitän Moritz Rohrhofer setzte sich die BGI in der Folge kontinuierlich ab und führte nach dem ersten Viertel mit 27:13. Im zweiten Abschnitt dominierten die Hausherren das Geschehen, der Vorsprung wuchs bis zur Pause auf 60:27. Danach ging es recht ausgeglichen weiter. Der Sieg war der BG Illertal, die auch das dritte (25:21) und vierte Viertel (25:19) für sich entschied, freilich nicht mehr zu nehmen. Am Ende waren Dejan Puhali (28 Punkte), Ivan Lakic (19), Johannes Zeidler (16) und Moritz Rohrhofer (11) die eifrigsten Punktesammler bei den Gastgebern. .

Ab 1. Januar wird bei der BG Illertal wieder trainiert

Trainer Konstantinos Fillipopoulos war zufrieden mit der Leistung seines Teams, vor allem mit der aggressiven Verteidigung. Abteilungsleiter Giuseppe D’Angelo zog ein Fazit zum bisherigen Saisonverlauf und meinte: „Mitte der Hinrunde hatten wir einige Probleme durch Verletzungen und Krankheiten, daher kamen wir etwas ins Schleudern. Aber das letzte Spiel gegen Dingolfing hat gezeigt, dass wir wieder auf dem Weg der Besserung sind. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Mich freut es für Johannes Zeidler, der 16 Punkte in der Regionalliga gemacht hat, was auch nicht selbstverständlich ist.“ Nun haben die Basketballer zwei Wochen Pause, ab dem 1. Januar wird wieder trainiert. D’Angelo sagt: „Vielleicht werden wir dann auch den einen oder anderen Neuzugang vorstellen.“ (AZ)