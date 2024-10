Traumstart in die Saison: BG Illertal düpiert amtierenden Meister

Die Basketballer der BG Illertal haben ihre Siegesserie auch in der 2. Regionalliga Süd fortgesetzt. Das 80:63 beim amtierenden Meister SB DJK Rosenheim war der 59. Erfolg in Serie für den Aufsteiger. Der war im ersten Viertel vor rund 200 Zuschauerinnen und Zuschauern sehr nervös und hat ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu finden. Die Oberbayern führten mit 28:20 nach dem ersten Viertel.

Doch dann drehten die Illertaler vor allem in der Verteidigung auf, die Gastgeber erzielten im zweiten Viertel lediglich vier Punkte. Angeführt vom starken Leo Vrkas (23 Punkte) startete der Neuling einen 17:0-Lauf und ging folglich mit einer 39:32-Führung in die Halbzeitpause. Im dritten Abschnitt wurde die Partie etwas ruppiger. Man hatte das Gefühl, dass viel auf dem Spiel stand. Mitte des Viertels betrug die Führung 14 Punkte (48:34), dann kamen die Gastgeber wieder bis auf drei Punkte heran (48:45). Trotzdem ging es beim Zwischenstand von 59:46 in den Schlussabschnitt.

Heimpremiere am kommenden Samstag in Illertissen

Dort verwaltete die BGI ihre komfortable Führung. Rosenheim hatte jetzt auch kein Wurfglück mehr. Geprägt war das Viertel durch viele Fouls und zahlreiche Freiwürfe auf beiden Seiten. Kurz vor Ende handelte sich Rosenheims Miodrag Mirceta sogar eine Disqualifikation ein. BG-Trainer Konstantinos Filippopoulos meinte: „Der Schlüssel zum Sieg war unsere Verteidigung. Wir konnten die Starspieler der Oberbayern gut in Schach halten.“ Kommenden Samstag (19.30 Uhr) gastieren die Chiemgau Baskets in der Vöhlinhalle Illertissen. (AZ)