Warum es bei der BG Illertal besser läuft als gedacht

Mit dem Topspiel gegen den SB-DJK Rosenheim beginnt für die Basketballer der BG Illertal am Samstag (19.30 Uhr) die Rückrunde in der 2. Regionalliga Süd. Der Aufsteiger ist zwar auf dem Papier als Tabellendritter einen Rang besser als der Gegner aus Oberbayern. Giuseppe D’Angelo, Sportvorstand der Spielgemeinschaft aus Illertissen und Vöhringen, schiebt den Gästen trotzdem die Favoritenrolle für die Partie in der Vöhlinhalle zu. „Die kommen mit einer großen Portion Wut im Bauch zu uns, nachdem wir das Hinspiel gewonnen haben. Ein zweites Mal werden sie uns mit Sicherheit nicht mehr unterschätzen“, sagt er.

