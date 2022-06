In den Sportvereinen der Region bewegt sich wieder was

Tritt ein Grundschulkind in einen Sportverein ein oder stellt es sich der Seepferdchen-Prüfung, gibt es einen Zuschuss vom Freistaat. Das wirkt sich nun auf die Mitgliederzahlen aus – die steigen wieder.

Viele Sportvereine hatten in den vergangenen Jahren dasselbe Problem: Weil im Corona-Lockdown lange Zeit kein Vereinssport erlaubt war, liefen den Klubs die Kinder und Jugendlichen davon. Auch im Landkreis Neu-Ulm klagten Vorsitzende und Abteilungsleiter über sinkende Mitgliederzahlen vor allem bei Minderjährigen. Jetzt geben der Bayerische Landessportverband (BLSV) und die Bayerische Sportjugend (BSJ) leichte Entwarnung. Das Gutschein-Programm des Freistaats unter dem Titel „Mach mit, sei fit“ beschere den Vereinen wieder mehr Sportlerinnen und Sportler im Kindesalter.

Vom 14. September 2021, dem Start von Schuljahr und Gutscheinprogramm, bis Mitte Juni haben die bayerischen Sportvereine laut BLSV insgesamt 138.011 Neueintritte von Grundschulkindern gemeldet. Gerade der Vergleich zu den Vorjahren zeigt, dass das Programm neben dem Wegfall der Corona-Beschränkungen dazu beiträgt, dass wieder mehr Kinder und Jugendliche in die Sportvereine kommen: Im gleichen Zeitraum des Schuljahres 2019/2020 registrierten BLSV und BSJ 120.501, im Schuljahr 2020/2021 60.113 Mädchen und Buben, die in Vereinen neu angemeldet worden waren. Eine weitere Statistik des Verbands: Bisher seien bereits fast 27.000 Vereinsgutscheine über die Digitalplattform des BLSV eingelöst worden – im Gegenwert von 668.520 Euro, die vom Verband im Rahmen dieses Programms an bayerische Sportvereine ausbezahlt worden sind. Noch bis Ende dieses Schuljahres bezuschusst der Freistaat jeden Neueintritt eines Grundschulkindes mit 30 Euro. „Das Gutscheinprogramm fördert nicht nur die Bewegung von Kindern, was vor allem aufgrund des Stillstands während der Corona-Pandemie besonders wichtig ist. Es hilft dabei, motorische, kognitive und soziale Defizite aufzuholen. Und es bringt auch mehr Kinder in die Sportvereine und unterstützt sie daher aktiv bei der Nachwuchsgewinnung, die ebenfalls unter der Pandemie stark gelitten hat“, sagt Jörg Ammon, Präsident des BLSV. Weiter meint er: „Wir appellieren an Eltern und Vereine, dieses erfolgreiche Programm zu nutzen.“

Auch für das Seepferdchen gibt es einen Zuschuss vom Freistaat

Michael Weiß, Vorsitzender der Bayerischen Sportjugend, pflichtet Ammon bei und sagt: „Sport und Bewegung sind essenziell, insbesondere für die Kinder. Sie tragen erheblich zu einer gesunden körperlichen, geistigen und psychosozialen Entwicklung der Kinder bei. Durch die pandemiebedingten Einschränkungen hat die Bewegung zusätzlich stark gelitten – ein Defizit, das es nun dringend auszugleichen gilt.“ Auch das Gutscheinprogramm „Mach mit, tauch auf“, bei dem der Freistaat den Erwerb des Frühschwimmerabzeichens Seepferdchen durch Vorschulkinder, Erstklässlerinnen und Erstklässler mit 50 Euro unterstützt, werde gut angenommen. Laut BLSV seien bereits 2 389 Gutscheine im Gegenwert von 119.540 Euro über die Digitalplattform des BLSV eingelöst worden.

118 bayernweite Aktionstage zur Bewegungsförderung

Eine weitere Aktion in Kooperation von BLSV, BSJ, dem Freistaat Bayern sowie der Felix-Neureuther-Stiftung und den European Championships zur Bewegungsförderung von Kindern sind die sogenannten „Beweg-dich-schlau-Championships“. Knapp 120 Schulen hatten sich zu 118 bayernweiten Aktionstagen angemeldet, mit rund 350 Teams und circa 3 500 Drittklässlerinnen und Drittklässlern. Quali-Wettkämpfe auf Ebene der Regierungsbezirke münden in das Finale, das im August am Rande der European Championships in München ausgetragen wird.