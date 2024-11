Buchbach gegen FV Illertissen: Ein Duell der Urgesteine

Zwei Urgesteine der Fußball-Regionalliga Bayern treffen am Samstag (14 Uhr) mit dem TSV Buchbach und dem FV Illertissen aufeinander. Es ist das bereits 26. Punktspiel zwischen diesen beiden Mannschaften und die Bilanz ist fast ausgeglichen. Neun Spiele gewann bisher der TSV Buchbach, acht der FV Illertissen und achtmal teilte man sich die Punkte. Im Totopokal feierten die Illertisser zwei 3:0-Siege gegen die Oberbayern. Die sind aber derzeit in hervorragender Form.

Der Ex-Ulmer Albano Gashi spielt für Buchbach

Buchbach ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat in den Heimspielen gegen Spitzenreiter Schweinfurt (1:1) und gegen den Zweiten Bayreuth (4:1) starke Ergebnisse erzielt. Nachdem in der vergangenen Saison der Klassenerhalt erst in der Relegation gesichert wurde, haben die Verantwortlichen den Kader enorm verstärkt. Unter anderem kam der frühere Ulmer Albano Gashi von Türkgücü München, Sascha Hingerl vom FC Memmingen und Andreas Hirtlreiter aus Unterhaching, mit Daniel Muteba wurde zudem ein ehemaliger Buchbacher aus Erfurt zurückgeholt.

Der Gegner des FVI ist also mit der Mannschaft aus der vergangenen Saison überhaupt nicht mehr vergleichbar. So sieht es auch Trainer Holger Bachthaler: „Buchbach hat eine sehr gute Mannschaft, die individuell über sehr viel Erfahrung verfügt und bislang eine starke Saison spielt.“

Trotzdem will der FVI natürlich im letzten Spiel vor der Winterpause nicht leer ausgehen. Zumal er selbst auch seit fünf Spielen ungeschlagen ist und mit den Empfehlungen beste Abwehr der Liga sowie beste Auswärtsmannschaft nach Buchbach reist. Personell wird sich beim FVI nichts ändern, alle Langzeitverletzten werden frühestens nach der Winterpause wieder dabei sein.

Nach Auskunft der Buchbacher wird das Spiel auf alle Fälle stattfinden.